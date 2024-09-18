"Оно ударило меня в грудь": в озере Лох-Несс пловца "атаковало" нечто

Австралиец признался, что перспектива встречи с чем-то, что таится под поверхностью озера, страшнее, чем столкновение с большой белой акулой на его родине. Леденящий душу инцидент произошел, когда он пересекал ледяные воды, где обитает Лох-Несское чудовище.

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Искатель приключений из Австралии Дункан Робертс утверждает, что нечто, таящееся в озере Лох-Несс, нанесло ему сильный удар в грудь. Об этом пишет британское издание Daily Star.

Происшествие произошло, когда он, в рамках благотворительного марафона, пересекал воды озера, где обитает Лох-Несское чудовище.

Австралиец признал, что перспектива встречи с тем, что таится под поверхностью, страшнее, чем даже столкновение с большой белой акулой.

"Глубина и темнота этой воды играют с вашим разумом. В этой воде действует какая-то странная энергия", — рассказал он.

Пловец признался, что удар чего-то большого почувствовал уже на половине пути.

"Вода была черной как смоль, и большую часть времени я держал глаза закрытыми, так как глубина и темнота пугали меня, поэтому я ничего не видел. Я просто почувствовал это, сильный удар в грудь", — признался Дункан Робертс.

По его словам, он был сосредоточен на том, чтобы пересечь шотландское озеро как можно быстрее, поэтому удар стал для него был шоком. Кроме того, австралиец и без того сильно нервничал перед заплывом и если бы знал, что что-то врежется в него, он бы определенно передумал.

"Я думаю, что любой, кто плавает в глубокой части озера, лжет, если говорит, что не думал о монстре", — рассказал экстремал.

Он уже проехал вокруг Исландии на скейтборде, но плавание оказалось для него гораздо сложнее.

"Я живу в Австралии и все время занимаюсь серфингом, часто с большими белыми акулами. Я гораздо больше боялся попасть в воду Лох-Несса", — отметил Дункан Робертс.

Однако отступать было некуда, так как он проделал весь путь из Австралии ради этого.

"Глубокая темная вода сама по себе достаточно страшна, не говоря уже о беспокойстве о том, что еще может скрываться внизу. Определенно были моменты благоговения и красоты, когда я мельком видел длину озера, делая вдохи во время плавания. Но я хотел добраться до другой стороны", — рассказал он, добавив, что у него осталось ощущение, что что-то легонько тянуло пловца под воду.

Добравшись до другой стороны, Дункан надел килт, поднялся на самую высокую гору Британии Бен-Невис, поиграл на волынке на вершине и сделал татуировку Несси в память об этом дне.

Напомним, ранее исследователи заявили, что в озере "что-то есть". С помощью гидрофонов они услышали несколько неопознанных подводных акустических сигналов.

Также мы писали, что ирландец, наблюдающий за озером через веб-камеру, увидел большое черное пятно в воде.