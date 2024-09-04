Як у фільмі жахів: сім'я виявила моторошну знахідку за настінним годинником (відео)

Ловець змій Закері знайшов за годинником двох отруйних змій, які можуть сягати 2,1 метра в довжину. Чоловік розділив рептилій і повернув їх назад у середовище дикої природи.

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В Австралії сім'я вирішила пересунути настінний годинник у своєму будинку, але те, що вони виявили за ним, привело їх у жах. У стіні виявилися дві змії, сплетені в шлюбному ритуалі. Про це пише Yahoo News.

Жителів Австралії попередили про високу активність рептилій, оскільки незвично тепла погода призвела до того, що змії покидають свої притулки завчасно. Попередження надійшло після того, як один ловець змій виконав складну роботу з розділення двох отруйних змій, які спаровуються за настінним годинником жителя Квінсленду.

На кадрах видно, як ловець змій Закері, який керує притулком для змій і рептилій, підходить до стіни, а потім обережно відтягує годинник убік, щоб показати двох коричневих деревних змій — отруйну породу, що виростає до 7 футів (2,1 метра) в довжину.

"Своєчасне нагадування про те, що з настанням тепла змії рухаються і шукають кохану. Ця пара коричневих деревних змій тепер благополучно повернулася в кущі", — зазначив ловець змій Закері у Facebook.

На кадрах видно, як Закері повільно видаляє змій, а потім повертає їх назад у середовище дикої природи. За даними Департаменту з науки про навколишнє середовище та інновацій Квінсленду, хоча коричнева деревна змія отруйна, вона рідко завдає шкоди людям.

"Однак рептилія може агресивно атакувати свою здобич, здійснюючи низку S-подібних рухів у разі небезпеки. Укуси великих особин слід ретельно відстежувати", — йдеться в повідомленні департаменту.

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