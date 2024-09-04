Как в фильме ужасов: семья обнаружила жуткую находку за настенными часами (видео)

Ловец змей Закери нашел за часами двух ядовитых змей, которые могут достигать 2,1 метра в длину. Мужчина разделил рептилий и вернул их обратно в среду дикой природы.

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В Австралии семья решила передвинуть настенные часы в своем доме, но то, что они обнаружили за ними, привело их в ужас. В стене оказались две змеи, сплетенные в брачном ритуале. Об этом пишет Yahoo News.

Жителей Австралии предупредили о высокой активности рептилий, поскольку необычно теплая погода привела к тому, что змеи покидают свои убежища раньше времени. Предупреждение поступило после того, как один ловец змей выполнил сложную работу по разделению двух ядовитых змей, спаривающихся за настенными часами жителя Квинсленда.

На кадрах видно, как ловец змей Закери, который руководит приютом для змей и рептилий, подходит к стене, а затем осторожно оттягивает часы в сторону, чтобы показать двух коричневых древесных змей — ядовитую породу, которая вырастает до 7 футов (2,1 метра) в длину.

"Своевременное напоминание о том, что с наступлением тепла змеи движутся и ищут любимую. Эта пара коричневых древесных змей теперь благополучно вернулась в кусты", — отметил ловец змей Закери в Facebook.

На кадрах видно, как Закери медленно удаляет змей, а затем возвращает их обратно в среду дикой природы. По данным Департамента по науке об окружающей среде и инновациям Квинсленда, хотя коричневая древесная змея ядовита, она редко причиняет вред людям.

"Однако рептилия может агрессивно атаковать свою добычу, совершая ряд S-образных движений в случае опасности. Укусы крупных особей следует тщательно отслеживать", — говорится в сообщении департамента.

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