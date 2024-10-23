Через дії РФ: у Дніпрі виловили рідкісну червонокнижну рибу, деталі (відео)

Запорізькі рибалки виловили рідкісного осетра, якого тут не спостерігали вже понад 70 років. Фахівці вважають, що поява цієї риби в запорізькій акваторії Дніпра пов'язана з підривом росіянами Каховської ГЕС улітку 2023-го.

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В акваторії річки Дніпро біля Запоріжжя місцеві рибалки виловили осетра, якого тут не спостерігали протягом останніх 70 років. Відповідне відео зі здобиччю було розміщене в Telegram-каналі "ЗаБор Запоріжжя".

На відеозаписі видно, як рибалки були здивовані такій здобичі та намагалися зрозуміти, як представник осетрових опинився в цих водах.

Представники Запорізького природоохоронного патруля переконані, що цією рибою є осетер російський. Він мешкав у цих водах до 1950-х років, коли почалося будівництво Каховської ГЕС, що змусило цей вид риб мігрувати вниз за течією до Дніпра. Після того як улітку 2023 року росіяни зруйнували греблю Каховської гідроелектростанції, це дозволило згаданому виду повернутися для нересту назад у запорізьку акваторію Дніпра, переконані фахівці.

Також зоофахівці припускають, що осетер міг потрапити до Дніпра з Херсонського осетрового заводу, який було затоплено внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

Довідка: Осетер занесений до Червоної книги України. Переважну частину свого життя риба перебуває в морі, однак під час нересту заходить у річки та може подолати вгору по течії значну відстань.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про рибу Судного дня і про які події вона "попереджає". Століттями люди вірять у те, що поява гігантської ременевої риби не обіцяє нічого хорошого — вважається, що вона попереджає про швидкий землетрус.

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