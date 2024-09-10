Провісник Апокаліпсиса. Що відомо про рибу Судного дня і про які події вона "попереджає"

Століттями люди вірять у те, що поява гігантської ременевої риби не обіцяє нічого хорошого — вважається, що вона попереджає про швидкий землетрус.

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У традиційній японській легенді риба-ремінь, або риба Судного дня (Regalecus glesne), була відома як "ryugu no tsukai", що в перекладі означає "посланець із палацу морського бога-дракона". Люди вірили, що риба-ремінь випливає з глибин океану, щоб попередити про землетрус. При цьому за останні 120 років риба Судного дня з'явилася на поверхні океану вже два десятки разів, пише Live Science.

Зазначимо, що цей міф міцно вкоренився на території острівних держав, а 2011 року і зовсім викликав переполох, коли одразу два десятки ремнериб викинуло на берег лише за кілька місяців до того, як Японія постраждала від найбільшого в історії землетрусу. У серпні 2024 року любителі підводного плавання також виявили ремнериб у Каліфорнії — це сталося всього за два дні до того, як у регіоні стався землетрус. Утім, дослідники вважають це не більше ніж збігом.

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Що ж насправді відомо про рибу Судного дня? Цей вид також відомий як оселедцевий король, ремнериб або стрічкова риба і є найдовшою кістковою рибою у світі. Довжина тіла представників цього виду може сягати близько 3 метрів, проте відомі випадки, коли оселедцеві королі досягали неймовірних 11 метрів.

За словами біолога з Південно-західного наукового центру рибальства Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Расса Веттера, дивовижна природа ремнериби породила початкове уявлення про морських змій. Наприклад, у них немає видимих зубів, внаслідок чого риби Судного дня фільтрують воду, поїдаючи дрібну здобич. Як правило, вони харчуються крилем, планктоном, ракоподібними та кальмарами.

За останні 120 років риба Судного дня з'являлася на поверхні вже 20 разів Фото: Shutterstock

Відомо, що представники цього виду мешкають у мезопелагічній зоні Середземного моря, а також Атлантичного і Тихого океанів. Простими словами, вони мешкають у найглибших частинах океану, куди не проникає світло. Передбачається, це одна з причин того, чому люди так рідко зустрічають їх. Попередні дослідження також засвідчили, що риби Судного дня, як правило, мешкають на глибині близько 650 метрів, проте деколи вони можуть занурюватися і на глибину до 1000 метрів.

Як і більшість риб, що мешкають у Сутінковій зоні океану, ремнериби підіймаються на поверхню вночі, щоб пополювати. Після цього вдень вони повертаються назад у глибини океану, де почуваються в безпеці.

Дослідники також зазначають, що стрічкоподібна риба-ремінь ширяє в океані, створюючи біолюмінесцентне світіння. А в тих рідкісних випадках, коли її можна помітити на поверхні океану, вона, як правило, хвора, помирає або потрапила в сильну течію.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Мексики виловили рибу "Судного дня": її вважають передвісницею катастроф.