Біля берегів Мексики виловили рибу "Судного дня": її вважають провісницею катастроф (відео)

У Японській міфології рибу називають провісницею підводних землетрусів. Ці глибоководні жителі океанів з'являлися біля берегів Японії перед катастрофою атомної станції "Фукусіма-1".

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Біля узбережжя Мексики рибалки спіймали рідкісну глибоководну рибу, яка, згідно з японською міфологією, вважається провісницею землетрусів і цунамі. Спійманий мешканець морських глибин має назву Regalecus glesne (оселедцевий король) і вважається найбільшою костистою рибою, оскільки може рости до 17 метрів. Про це повідомляють журналісти The New York Post.

Для рибалок спіймати "оселедцевого короля" — рідкісний успіх, оскільки риба мешкає на глибині від 200 до 975 метрів. Із іншого боку, той факт, що риба опинилася в зоні досяжності, говорить про сильні морські течії, які можуть виникати за підводних землетрусів. Справа в тому, через велику масу риба не може протистояти сильній течії, тому великі особини "оселедцевого короля" можуть опинитися в прибережних акваторіях.

Можливо, тому в японській міфології існує повір'я, що поява "короля" віщує згубні катастрофи. За переказами, ці риби піднімаються на поверхню та підпливають до берегів щоразу, коли насувається цунамі.

Ці побоювання "підтвердилися" подіями 2011 року, коли на Японію обрушилася страшна трагедія у вигляді землетрусу та цунамі, які спричинили аварію на АЕС "Фукусіма-1". Журналісти пишуть, що протягом двох років перед трагедією багато таких риб знаходили біля узбережжя островів.

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Проте вчені намагаються розвіяти стародавні міфи та стверджують, що поява на поверхні "оселедцевих королів" пов'язана лише з поганим самопочуттям тварини.

"Зв'язок із повідомленнями про сейсмічну активність існує вже багато років, але наукових доказів зв'язку немає, тому я не думаю, що людям варто турбуватися. Я вважаю, що ці риби піднімаються на поверхню, коли їхній фізичний стан поганий, піднімаючись за течією води. Тому вони так часто мертві, коли їх знаходять", — пояснив професор іхтіології Університету Кагосіма Хіроюкі Мотомура.

Раніше повідомлялося, що в Китаї знайшли скам'янілості стародавнього виду колючкозубих віком 439 мільйонів років. Знахідка зразка такого віку має вирішальне значення для розуміння походження та розвитку акантодів, щелепноротих риб і всіх інших щелепних хребетних, включаючи людину.

У серпні американські вчені виявили строкату рибу-равлика, що світиться і в жилах якої тече антифриз. На думку фахівців, рівень білків-антифризів цього виду арктичних риб найвищий серед усіх відомих видів із подібними вміннями в живих істот виробляти антифриз.