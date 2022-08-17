Біля берегів Гренландії вчені виявили рибу, яка світиться і в жилах якої тече антифриз

Так риба, яка мешкає в холодних водах, не перетворюється на "морозиво".

Американські вчені представили результати свого дослідження біорізноманіття у водах Північного Льодовитого океану біля берегів Гренландії. Під час дослідження вчені виявили строкату рибу-равлика, яка світиться і в жилах якої тече антифриз. Вчені заявили, що рівень білків-антифризів цього виду арктичних риб найвищий серед усіх відомих видів з такими вміннями виробляти антифриз, повідомляє Live Science.

Вперше білки-атифризи вчені виявили у деяких видів арктичних риб майже 50 років тому. Так само, як в автомобілі антифриз допомагає підтримувати нормальну температуру двигуна, деякі види арктичних риб мають білки-антифризи, які не дають рибам замерзнути в холодній воді Арктики.

За словами Девіда Грубера з Американського музею природної історії та співавтора нового дослідження, ці антифризи в крові строкатих риб-равликів не дають крові кристалізуватися. Адже таким чином риба просто перетвориться на "морозиво". Грубер вважає, що риби, що живуть у холодних водах, як на півночі, так і на півдні, окремо один від одного розвинули таку унікальну здатність.

[ + – ] Під час дослідження вчені виявили строкату рибу-равлика, яка світиться і в жилах якої тече антифриз Фото: Seneca-Guns

"Білки-антифризи життєво важливі для строкатих риб-равликів. Вони їх виробляють, як і інші білки, а потім цей антифриз відправляється в кровотік. Також важливо помітити, що ці риби є біофлуоресцентними істотами, тобто світяться зеленим і червоним кольором воді. Особливо це стосується молодих особин", — каже Грубер.

За словами вчених, риби, що світяться, рідко зустрічаються в холодних водах, такі види частіше мешкають у тропічному кліматі.

"Це перший із відомих нам випадків такої адаптації до навколишнього середовища у арктичних риб", — каже Грубер.

[ + – ] За словами вчених, риби, що світяться, рідко зустрічаються в холодних водах, такі види частіше мешкають у тропічному кліматі Фото: Seneca-Guns

Також під час дослідження вчені виявили два типи генів, які кодують білки-антифризи у строкатих риб-равликів.

Ці риби виробляють величезну кількість антифризу, який допомагає їм вижити в холодній воді. Але глобальне потепління настає і температура океанів підвищується. стануть теплішими", — каже Грубер.

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