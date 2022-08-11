Істота-примара: у Мексиці дайвер виявив рідкісного прозорого хижака (фото, відео)

Цю тендітну та дуже рідкісну групу організмів називають сифонофорами. Вони харчуються ракоподібними та дрібною рибкою. На зроблених кадрах сифонофор пливе по воді і тягне за собою неживу рибу.

Водолаз Педро Валенсія зробив цікаве відкриття під час нічного запливу біля берегів мексиканського острова Косумель. Він помітив дивну істоту і спочатку думав, що це не одна, а кілька різних тварин, що взаємодіють як єдине ціле. Про це повідомляє Mirror.

Цю тендітну та дуже рідкісну групу організмів називають сифонофорами.

"Я плавав у пошуках цікавих морських мешканців, щоб їх сфотографувати, і помітив щось більше за інші частини, які плавали навколо нього", — розповів Валенсія в інтерв'ю журналістам.

"Підпливши ближче, я побачив, що це сифонофор, до якого прилипла риба", — пояснив 34-річний інструктор з дайвінгу. Надалі він зрозумів, що риба не плавала самостійно, сифонофор збирався її з'їсти. Ці тварини — хижаки, які харчуються ракоподібними та дрібною рибкою.

[ + – ] Ці тварини — хижаки, які харчуються ракоподібними та дрібною рибою

На створених кадрах істота-привид, яка світиться, пливе по воді і тягне за собою неживу рибу.

[ + – ] Сифонофор пливе по воді і тягне за собою неживу рибу

За словами Валенсії, це було вкрай незвичайно, риби часто використовують медуз як захист, але не сифонофорів, це не симбіоз, а ймовірніше стосунки на кшталт хижака-жертви.

Після того, як автор поділився своєю знахідкою у мережі, його словам знайшли підтвердження. Загальна думка зводиться до того, що це була риба, яку впіймав сифонофор.

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