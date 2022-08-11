Существо-призрак: в Мексике дайвер обнаружил редкого прозрачного хищника (фото, видео)

Эту хрупкую и очень редкую группу организмов называют сифонофорами. Они питаются ракообразными и мелкой рыбешкой. На сделанных кадрах сифонофор плывет по воде и тянет за собой безжизненную рыбу.

Ныряльщик Педро Валенсия сделал любопытное открытие во время ночного заплыва у берегов мексиканского острова Косумель. Он заметил странное существо и поначалу думал, что это не одно, а несколько разных животных, взаимодействующих как единое целое. Об этом сообщает Mirror.

Эту хрупкую и очень редкую группу организмов называют сифонофорами.

"Я плавал в поисках интересных морских обитателей, чтобы их запечатлеть, и заметил нечто большее, по сравнению с другими частями, которые плавали вокруг него", — рассказал Валенсия в интервью журналистам.

"Подплыв ближе, я увидел, что это сифонофор, к которому прилипла рыба", — объяснил 34-летний инструктор по дайвингу. В дальнейшем он понял, что рыба не плавала самостоятельно, сифонофор собирался ее съесть. Эти животные — хищники, которые питаются ракообразными и мелкой рыбешкой.

[ + – ] Эти животные — хищники, которые питаются ракообразными и мелкой рыбой.

На сделанных кадрах светящееся существо-призрак плывет по воде и тянет за собой безжизненную рыбу.

[ + – ] Сифонофор плывет по воде и тянет за собой безжизненную рыбу.

По словам Валенсии, это было крайне необычно, рыбы часто используют медуз в качестве защиты, но не сифонофоров, это не симбиоз, а скорее отношения по типу хищник-жертва.

После того, как автор поделился своей находкой в сети, его словам нашли подтверждение. Общее мнение сводится к тому, что это была рыба, которую поймал сифонофор.

Ранее Фокус сообщал, что португальское побережье терроризируют косатки: хищные киты потопили одно судно, а еще одно повредили. В течение нескольких часов стая косаток напала на две яхты, одна из которых затонула.

Напомним, что во Франции умер арктический кит, которого спасатели достали из Сены. В операции по спасению животного участвовали 20 дайверов и десятки ветеринаров. Белуху весом 800 км попытались с помощью сетей перенести в рефрижератор для транспортировки, но в дальнейшем состояние животного ухудшилось и его решили усыпить.