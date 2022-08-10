Во Франции умер арктический кит, которого спасатели достали из реки Сена (фото)

В спасательной операции участвовали 20 дайверов и десятки ветеринаров. Белуху весом 800 км подняли с помощью сетей и поместили в рефрижератор для транспортировки.

Кит белуха, который оказался в реке Сена и проплыл 150 км в направлении Парижа, не пережил транспортировку во время амбициозной операции по его спасению. Зоозащитники намеревались помочь животному — перевезти в бассейн с холодной арктической водой. Об этом сообщила зоозащитная организация Sea Shepherd France в Twitter.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что белуха не пережил транспортировку, которое было рискованным, но необходимым, чтобы предоставить животному возможность выжить. В противном случае кит был бы обречен", — говорится в сообщении.

Животное достали из пресной воды Сены и поместили в автомобиль с рефрижератором для перевозки в бассейн с соленой водой у побережья Нормандии.

Ветеринары установили, что это особь мужского пола, инфекционных заболеваний у него не оказалось, однако отсутствовала пищеварительная активность, поэтому попытки его накормить прекратили.

[ + – ] Операция по спасению кита белухи во Франции. [ + – ] Операция по спасению кита белухи во Франции. [ + – ] Операция по спасению кита белухи во Франции. [ + – ] Операция по спасению кита белухи во Франции. [ + – ] Операция по спасению кита белухи во Франции.

"Во время пути ветеринары отметили ухудшение состояния, в частности, дыхательной активности", — сообщила французский специалист по диким животным Флоренс Оливе Куртуа, отметив, что животное страдало и испытывало боль и по этой причине его решили усыпить.

Префект департамента Кальвадос сообщила, что, несмотря на беспрецедентность спасательной операции, животное погибло.

Арктического кита в реке Сена заметили больше недели тому назад, когда он находился примерно в 70 км от Парижа, все попытки накормить морское млекопитающее сельдью оказались безуспешными. В дальнейшем его перемещение ограничили и давали витамины, впоследствии белуху весом 800 км подняли с помощью сетей и поместили в рефрижератор для транспортировки. В спасательной операции участвовали 20 дайверов и десятки ветеринаров.

Ранее Фокус сообщал, что кит белуха оказался во Франции на далеком расстоянии от своей привычной среды. Экологи вели круглосуточные работы, пытаясь животному помочь.