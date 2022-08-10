У Франції помер арктичний кит, якого рятувальники дістали з річки Сена (фото)

У рятувальній операції брали участь 20 дайверів і десятки ветеринарів. Білуху вагою 800 км підняли за допомогою сіток і помістили у рефрижератор для транспортування.

Кіт білуха, який опинився в річці Сена та проплив 150 км у напрямку Парижа, не пережив транспортування під час амбітної операції щодо його порятунку. Зоозахисники мали намір допомогти тварині — перевезти в басейн із холодною арктичною водою. Про це повідомила зоозахисна організація Sea Shepherd France у Twitter.

"Із важким серцем ми повідомляємо, що білуха не пережив транспортування, яке було ризикованим, але необхідним, щоб надати тварині можливість вижити. Інакше кит був би приречений", — ідеться в повідомленні.

Тварину дістали з прісної води Сени та помістили в автомобіль із рефрижератором для перевезення в басейн із солоною водою біля узбережжя Нормандії.

Ветеринари встановили, що це особина чоловічої статі, інфекційних захворювань у неї не виявилося, проте була відсутня травна активність, тому спроби її нагодувати припинили.

[ + – ] Операція із порятунку кита білухи у Франції. [ + – ] Операція з порятунку кита білухи у Франції. [ + – ] Операція із порятунку кита білухи у Франції. [ + – ] Операція з порятунку кита білухи у Франції. [ + – ] Операція із порятунку кита білухи у Франції.

"Під час шляху ветеринари відзначили погіршення стану, зокрема, дихальної активності", — повідомила французька фахівчиня з диких тварин Флоренс Оліве Куртуа, зазначивши, що тварина страждала та відчувала біль, і через це її вирішили приспати.

Префект департаменту Кальвадос повідомила, що, незважаючи на безпрецедентність рятувальної операції, тварина загинула.

Арктичного кита в річці Сена помітили більше тижня тому, коли він був приблизно за 70 км від Парижа, всі спроби нагодувати морське ссавець оселедцем виявилися безуспішними. Надалі його переміщення обмежили й давали вітаміни, згодом білуху вагою 800 км підняли за допомогою сіток і помістили в рефрижератор для транспортування. У рятувальній операції брали участь 20 дайверів і десятки ветеринарів.

Раніше Фокус повідомляв, що кит білуха опинився у Франції на далекій відстані від свого звичного середовища. Екологи вели цілодобові роботи, намагаючись допомогти тварині.