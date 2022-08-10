Берега Португалии терроризируют косатки: хищники потопили одно судно, а второе повредили

Группа косаток атаковала сразу две яхты в течение нескольких часов. Одна яхта затонула.

Косатки атаковали яхту с пятью людьми на борту у берегов Португалии, в результате чего парусное судно затонуло, но люди спаслись. Через несколько часов косатки напали на другую яхту, которую просто повредили. В результате этого инцидента также никто не пострадал, сообщает Newsweek.

Группа косаток напала на первую яхту, нанесла судну сильные повреждения, в результате чего яхта затонула. Но пять человек, которые находились на яхте были спасены проплывающим мимо рыболовецким кораблем.

Это произошло всего в 10 км от побережья Португалии, где уже через несколько часов та же группа косаток атаковала другую яхту, на борту которой находилось два человека. В этот раз гигантские млекопитающие не так сильно повредили парусник и тот остался на плаву. Косатки повредили руль яхты и ее отбуксировало к берегу проплывающее судно.

Летом косатки часто приплывают к берегам Португалии, чтобы полакомиться тунцом, который обитает в этих водах. Хотя эти морские млекопитающие и являются грозными хищниками, они очень редко нападают на людей.

[ + – ] Летом косатки часто приплывают к берегам Португалии, чтобы полакомится тунцом, который обитает в этих водах. Хотя эти морские млекопитающие и являются грозными хищниками, они очень редко нападают на людей Фото: newsweek

Но с 2020 года нападений косаток на яхты и лодки стало так много, что местные власти не рекомендую выходить в море в ночное время, когда косатки могут атаковать, как это и произошло в этих двух случаях. Ученые считают, что нападения косаток на яхты и лодки не нужно считать актом агрессии. Этих млекопитающих привлекают шумные и движущиеся конструкции судов, такие как руль и гребной винт. Также их может привлекать шум работающего двигателя.

"Существуют предположения, что у косаток, особенно у молодых особей подобные атаки на суда могут быть всего лишь игрой, которая конечно опасная для людей", — говорит эксперт по морским млекопитающим Люк Ренделл.

Ученый считает, что увеличение количества нападений косаток на парусные суда можно объяснить тем, что эти морские млекопитающие передают друг другу подобный опыт с течением времени. По словам Ренделла, подобные случаи скорее всего имели место задолго до 2020 года, просто о них не стало известно общественности.

[ + – ] Два года назад нападение косаток на яхту у берегов Португалии смогли снять пассажиры парусного судна

Даже если считать косаток игривыми существами, они могут достигат ьв длину 8 метров и весить до 26 тонн. А это значит, что такие игры косаток могут иметь очень неприятные последствия, говорит ученый.

Как уже писал Фокус впервые на видео попал момент, когда огромные косатки напали на белую акулу и разорвали ее на части.