Береги Португалії тероризують косатки: хижаки потопили одне судно, а друге пошкодили

Група косаток атакувала одразу дві яхти протягом кількох годин. Одна яхта затонула.

Косатки атакували яхту з п'ятьма людьми на борту біля берегів Португалії, внаслідок чого вітрило затонуло, але люди врятувалися. За кілька годин косатки напали на іншу яхту, яку просто пошкодили. Внаслідок цього інциденту також ніхто не постраждав, повідомляє Newsweek.

Група косаток напала на першу яхту, завдала судну сильних ушкоджень, внаслідок чого яхта затонула. Але п'ятьох людей, які знаходилися на яхті, врятував рибальський корабель, що пропливав повз.

Це сталося всього за 10 км від узбережжя Португалії, де вже за кілька годин та ж група косаток атакувала іншу яхту, на борту якої було двоє людей. Цього разу гігантські ссавці не так сильно пошкодили вітрильник і той залишився на плаву. Косатки пошкодили кермо яхти і її відбуксирувало до берега судно, що пропливало поруч.

Влітку косатки часто припливають до берегів Португалії, щоб поласувати тунцем, який живе у цих водах. Хоча ці морські ссавці є грізними хижаками, вони дуже рідко нападають на людей.

[ + – ] Влітку косатки часто припливають до берегів Португалії, щоб поласувати тунцем, який живе у цих водах. Хоча ці морські ссавці є грізними хижаками, вони дуже рідко нападають на людей Фото: newsweek

Але з 2020 року нападів косаток на яхти та човни стало так багато, що місцева влада не рекомендує виходити в море у нічний час, коли косатки можуть атакувати, як це й сталося у цих двох випадках. Вчені вважають, що напади косаток на яхти та човни не слід вважати актом агресії. Цих ссавців приваблюють гучні та рухомі конструкції суден, такі як кермо та гребний гвинт. Також їх може залучати шум двигуна, що працює.

"Існують припущення, що у косаток, особливо у молодих особин подібні атаки на судна можуть бути лише грою, яка звичайно небезпечна для людей", — говорить експерт з морських ссавців Люк Ренделл.

Вчений вважає, що збільшення кількості нападів косаток на вітрильні судна можна пояснити тим, що ці морські ссавці передають один одному подібний досвід із часом. За словами Ренделла, подібні випадки, швидше за все, мали місце задовго до 2020 року, просто про них не стало відомо громадськості.

[ + – ] Два роки тому напад косаток на яхту біля берегів Португалії змогли зняти пасажири парусного судна

Навіть якщо вважати косаток грайливими істотами, вони можуть досягати довжини 8 метрів і важити до 26 тонн. А це означає, що такі ігри косаток можуть мати дуже неприємні наслідки, каже вчений.

Як уже писав Фокус, уперше на відео потрапив момент, коли величезні косатки напали на білу акулу і розірвали її на частини.