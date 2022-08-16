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Технології та наука

"Символ надії": у Великобританії народилося дитинча зникаючого виду панд (фото)

червона панда, дитинча червоної панди
Фото: панда

Трагічна історія пари червоних панд Тіллі та Нам Панга зворушила весь світ, а їх первісток став символом надії для всього виду.

Червоні панди внесені до списку Міжнародного союзу охорони природи, як вид, що зникає, — у всьому світі в дикій природі залишилося всього 2,5 тисячі особин. Причиною винищення цілого виду стали масова вирубка лісів та незаконний продаж домашніх тварин. Але все змінилося 16 липня — у виду червоних панд, що зникає, з'явилася надія, пише The Guardian.

У межах Європейської програми розведення зникаючих видів EAZA Ex-situ пару червоних панд Тіллі та Нам Панга поселили у британському зоопарку. За їхньою історією спостерігав увесь світ — тваринам знадобилося чотири роки, щоб Тіллі змогла завагітніти. Але всього за місяць до народження дитинчати її партнер Нам Панг помер від Аддісонової хвороби.

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Дитинча червоної панди Тіллі.
Фото: панда

На щастя, Тіллі вдалося виносити дитинча. І 16 липня на світ з'явився новий представник виду червоних панд, що зникають, — цей історичний момент зняли камери зоопарку. Доглядачі поки не можуть встановити стать дитинчати, його вдасться встановити лише через пів року, а поки новонародженому дали прізвисько Little Red.

Червона панда
Щаслива мати Тіллі
Фото: красная панда

Аарон Вітнолл, координатор операцій у зоопарку вважає, що поява на світ нового представника виду червоних панд після трагічної загибелі Нам Панга — "символ надії".

"Народження Little Red створює чудовий фінал для трагічної, несамовитої історії, яка вразила спільноту в червні", — повідомив він.

До речі, у 2022 році компанія Disney Pixar випустила анімаційний мультфільм "Я червонію" (Turning Red). Він розповідає про 13-річну дівчинку Мей Лі, яка через сімейне прокляття припиняється в гігантську червону панду щоразу, коли відчуває сильні емоції. Саме завдяки цій картині червоні панди з Хартфордширу здобули шанувальників у різних куточках світу — люди писали листи на підтримку Тіллі.

До речі, раніше Фокус писав про те, що в Китаї гігантських панд виключили зі списку видів, що зникають — їх популяція склала 1,8 тисячі особин. Однак цей вид все ще вважається вразливим.