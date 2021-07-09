У Китаї гігантські панди більше не вважаються видом, що зникає (відео)

Популяція панд у дикій природі становила 1800 особин. Це дозволило китайській владі виключити цих тварин зі списку видів, що зникають.

За заявою китайської влади, гігантські панди більше не класифікуються як ті, що перебувають під загрозою зникнення, проте як і раніше уразливі.

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ВВС повідомляє, що це рішення було прийнято у звʼязку з тим, що кількість панд у дикій природі досягла 1 800 особин.

Зазначається, що оголошення міністерством навколишнього середовища Китаю про виключення цих тварин зі списку видів, що зникають — перший випадок зміни статусу тварин.

Користувачі соцмереж у захваті від цієї новини і заявляють, що цей факт — доказ того, що зусилля для збереження тварин, що зникають, того варті.

"Це результат багаторічної наполегливої роботи, усі захисники природи — молодці", — пише один з користувачів соцмережі "Weibo".

[ + – ] Гігантські панди

Експерти стверджують, що успіх багато в чому повʼязаний із зусиллями Китаю з відтворення і заселення бамбукових лісів. Бамбук, як відомо, становить близько 99% їхнього раціону.

Нагадаємо, на початку червня в Малайзії панда Лян Лян народила третє дитинча. Коли в цьому зоопарку народився первісток Лян Лян, навіть премʼєр-міністр країни написав про цю подію в соцмережах.

Також ми писали, що в Китаї показали девʼять маленьких панд, які народилися під час пандемії.

Фокус повідомляв про те, що в грудні минулого року в китайському зоопарку Чунцина померла найстаріша у світі панда на імʼя Сінь Сінь, якій виповнилося 38 років.