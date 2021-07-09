В Китае гигантские панды больше не считаются исчезающим видом (видео)

Популяция панд в дикой природе составила 1800 особей. Это позволило китайским властям исключить этих животных из списка исчезающих видов.

По заявлению китайских властей, гигантские панды больше не классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения, однако по-прежнему уязвимы.

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ВВС сообщает, что данное решение было принято в связи с тем, что количество панд в дикой природе достигло 1 800 особей.

Отмечается, что объявление министерством окружающей среды Китая об исключении этих животных из списка исчезающих видов – первый случай изменения статуса животных.

Пользователи соцсетей в восторге от этой новости и заявляют, что данный факт – это доказательство того, что усилия по сохранению исчезающих животных того стоят.

"Это результат многолетней упорной работы, все защитники природы – молодцы", – пишет один из пользователей соцсети "Weibo".

[ + – ] Гигантские панды

Эксперты утверждают, что успех во многом связан с усилиями Китая по воссозданию и заселению бамбуковых лесов. Бамбук, как известно, составляет около 99% их рациона.

Напомним, в начале июня в Малайзии панда Лян Лян родила третьего детеныша. Когда в этом зоопарке родился первенец Лян Лян, даже премьер-министр страны написал об этом событии в соцсетях.

Также мы писали, что в Китае показали девять маленьких панд, которые родились во время пандемии.

Фокус сообщал о том, что в декабре прошлого года в китайском зоопарке Чунцин скончалась самая старая в мире панда по имени Синь Синь, которой исполнилась 38 лет.