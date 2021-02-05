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В Китае показали девять маленьких панд, родившихся во время пандемии

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Фото: Xinhua

Таким образом в питомнике в Чэнду отметили наступление так называемого "Маленького Нового года" по лунному календарю

В Китае начинают отмечать Новый год, и торжества стартовали уже 4 февраля, в так называемый "Маленький Новый год". И в питомнике панд в городе Чэнду провинции Сычуань, где занимаются разведением этих животных, решили приурочить к этой дате дебют сразу девяти медвежат, которые родились в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом пишет Xinhua.

Традиционным блюдом для "Маленького Нового года" являются рисовые клецки танюань с начинкой из черного кунжута, а панды своим черно-белым окрасом напоминают это праздничное лакомство. Так что в питомнике сказали, что "в день Нового года захотели подарить людям по всей стране самый милый танюань".

китайский новый год, панды, медвежата, чэнду, питомник, маленькие панды
китайский новый год, панды, медвежата, чэнду, питомник, маленькие панды

Всего за прошлый год в питомнике родились 14 маленьких панд, однако пятерых, которые появились на свет в начале года, журналистам уже показывали.

Отметим, что разведение панд, как в неволе, так и в дикой природе, весьма непросто. Самке панды сложно забеременеть по нескольким причинам. Только 20 процентов самок способны зачать в принципе и у большинства из них зародыш не формируется должным образом. К тому же брачный период у самок панд бывает только раз в год, примерно в течении двух суток. И наконец только некоторые самцы панд способны к естественному спариванию.

китайский новый год, панды, медвежата, чэнду, питомник, маленькие панды
китайский новый год, панды, медвежата, чэнду, питомник, маленькие панды

Так что 14 медвежат, родившихся в 2020 году – это большая удача. Все они чувствуют себя хорошо и уже получили имена.

Смотрители питомника отметили, что самым крупным медвежонком является Ай Джиу, родившийся в июне 2020-го.

китайский новый год, панды, медвежата, чэнду, питомник, маленькие панды
Все фото: Xinhua

А самыми юными обитателями питомника стали медвежата Цян Цян и Го Го, близнецы, родившиеся в октябре.

Напомним, в декабре 2020 года в китайском зоопарке скончалась самая старая панда в мире. Ей было 38 лет. Синь Синь родилась в дикой природе и за свою долгую жизнь родила 36 детенышей.