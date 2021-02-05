В Китае показали девять маленьких панд, родившихся во время пандемии

Таким образом в питомнике в Чэнду отметили наступление так называемого "Маленького Нового года" по лунному календарю

В Китае начинают отмечать Новый год, и торжества стартовали уже 4 февраля, в так называемый "Маленький Новый год". И в питомнике панд в городе Чэнду провинции Сычуань, где занимаются разведением этих животных, решили приурочить к этой дате дебют сразу девяти медвежат, которые родились в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом пишет Xinhua.

Традиционным блюдом для "Маленького Нового года" являются рисовые клецки танюань с начинкой из черного кунжута, а панды своим черно-белым окрасом напоминают это праздничное лакомство. Так что в питомнике сказали, что "в день Нового года захотели подарить людям по всей стране самый милый танюань".

Всего за прошлый год в питомнике родились 14 маленьких панд, однако пятерых, которые появились на свет в начале года, журналистам уже показывали.

Отметим, что разведение панд, как в неволе, так и в дикой природе, весьма непросто. Самке панды сложно забеременеть по нескольким причинам. Только 20 процентов самок способны зачать в принципе и у большинства из них зародыш не формируется должным образом. К тому же брачный период у самок панд бывает только раз в год, примерно в течении двух суток. И наконец только некоторые самцы панд способны к естественному спариванию.

Так что 14 медвежат, родившихся в 2020 году – это большая удача. Все они чувствуют себя хорошо и уже получили имена.

Смотрители питомника отметили, что самым крупным медвежонком является Ай Джиу, родившийся в июне 2020-го.

[ + – ] Все фото: Xinhua

А самыми юными обитателями питомника стали медвежата Цян Цян и Го Го, близнецы, родившиеся в октябре.

Напомним, в декабре 2020 года в китайском зоопарке скончалась самая старая панда в мире. Ей было 38 лет. Синь Синь родилась в дикой природе и за свою долгую жизнь родила 36 детенышей.