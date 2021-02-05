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У Китаї показали дев'ятьох маленьких панд, які народилися під час пандемії

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Китайський Новий рік, панди, ведмежата, Ченду, розплідник, маленькі панди
Фото: Xinhua

Таким чином у розпліднику в Ченду відсвяткували прихід так званого "Маленького Нового року" за місячним календарем.

У Китаї починають святкувати Новий рік, і торжества стартували вже 4 лютого, у так званий "Маленький Новий рік". І в розпліднику панд у місті Ченду провінції Сичуань, де займаються розведенням цих тварин, вирішили приурочити до цієї дати дебют відразу дев'яти ведмежат, які народилися в розпал пандемії коронавірусу в 2020 році. Про це пише Xinhua.

Традиційною стравою для "Маленького Нового року" є рисові галушки танюань із начинкою з чорного кунжуту, а панди своїм чорно-білим забарвленням нагадують ці святкові ласощі. Тож у розпліднику сказали, що "в день Нового року захотіли подарувати людям по всій країні наймиліший танюань".

Китайський Новий рік, панди, ведмежата, Ченду, розплідник, маленькі панди
Китайський Новий рік, панди, ведмежата, Ченду, розплідник, маленькі панди

Усього за минулий рік у розпліднику народилися 14 маленьких панд, однак п'ятьох, які з'явилися на світ на початку року, журналістам вже показували.

Зазначимо, що розведення панд, як у неволі, так і в дикій природі, вельми непросте. Самці панди складно завагітніти з кількох причин. Тільки 20% самок здатні зачати в принципі й у більшості з них зародок не формується належним чином. До того ж шлюбний період у самок панд буває тільки раз на рік, приблизно протягом двох діб. І нарешті тільки деякі самці панд здатні до природного парування.

Китайський Новий рік, панди, ведмежата, Ченду, розплідник, маленькі панди
Китайський Новий рік, панди, ведмежата, Ченду, розплідник, маленькі панди

Тож 14 ведмежат, які народилися в 2020 році — це велика удача. Усі вони почуваються добре і вже отримали імена.

Наглядачі розплідника зазначили, що найбільшим ведмежам є Ай Джиу, що народився в червні 2020 року.

Китайський Новий рік, панди, ведмежата, Ченду, розплідник, маленькі панди
Усі фото: Xinhua

А наймолодшими мешканцями розплідника стали ведмежата Цян Цян і Го Го, близнюки, народжені в жовтні.

Нагадаємо, у грудні 2020 року в китайському зоопарку померла найстаріша панда в світі. Їй було 38 років. Синь Синь народилася в дикій природі та за своє довге життя народила 36 дитинчат.