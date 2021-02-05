У Китаї показали дев'ятьох маленьких панд, які народилися під час пандемії

Таким чином у розпліднику в Ченду відсвяткували прихід так званого "Маленького Нового року" за місячним календарем.

У Китаї починають святкувати Новий рік, і торжества стартували вже 4 лютого, у так званий "Маленький Новий рік". І в розпліднику панд у місті Ченду провінції Сичуань, де займаються розведенням цих тварин, вирішили приурочити до цієї дати дебют відразу дев'яти ведмежат, які народилися в розпал пандемії коронавірусу в 2020 році. Про це пише Xinhua.

Традиційною стравою для "Маленького Нового року" є рисові галушки танюань із начинкою з чорного кунжуту, а панди своїм чорно-білим забарвленням нагадують ці святкові ласощі. Тож у розпліднику сказали, що "в день Нового року захотіли подарувати людям по всій країні наймиліший танюань".

Усього за минулий рік у розпліднику народилися 14 маленьких панд, однак п'ятьох, які з'явилися на світ на початку року, журналістам вже показували.

Зазначимо, що розведення панд, як у неволі, так і в дикій природі, вельми непросте. Самці панди складно завагітніти з кількох причин. Тільки 20% самок здатні зачати в принципі й у більшості з них зародок не формується належним чином. До того ж шлюбний період у самок панд буває тільки раз на рік, приблизно протягом двох діб. І нарешті тільки деякі самці панд здатні до природного парування.

Тож 14 ведмежат, які народилися в 2020 році — це велика удача. Усі вони почуваються добре і вже отримали імена.

Наглядачі розплідника зазначили, що найбільшим ведмежам є Ай Джиу, що народився в червні 2020 року.

[ + – ] Усі фото: Xinhua

А наймолодшими мешканцями розплідника стали ведмежата Цян Цян і Го Го, близнюки, народжені в жовтні.

Нагадаємо, у грудні 2020 року в китайському зоопарку померла найстаріша панда в світі. Їй було 38 років. Синь Синь народилася в дикій природі та за своє довге життя народила 36 дитинчат.