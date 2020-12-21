В Китае в 38 лет скончалась самая старая в мире панда

Синь Синь родилась в дикой природе и за свою долгую жизнь родила 36 детенышей

В китайском зоопарке Чунцин скончалась самая старая в мире панда по имени Синь Синь, которой исполнилась 38 лет 16 августа 2020 года. По человеческому летоисчислению ей было более 130 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Синь Синь родилась в дикой природе в провинции Сычуань в августе 1982 года и большую часть жизни прожила в неволе. За свою жизнь она родила 36 детенышей, так что число ее потомков составляет 153 панд. За это в китайской прессе ее прозвали "мать-героиня".

Еще в августе, когда ее день рождения отметили вечеринкой, а самой панде преподнесли торт из питательных булочек и фруктов, она чувствовала себя хорошо и вполне бодро, но в октябре состояние Синь Синь ухудшилось.

[ + – ] Панда Синь Синь празднует свой 38-й день рождения

В зоопарке сообщили, что 21 октября у Синь Син начались проблемы со сном, она кашляла и потеряла аппетит. Зоопарк пригласил экспертов из Китайского центра сохранения и исследования гигантской панды и Чунцинского медицинского университета для лечения Синь Синь, но врачи помочь панде не смогли. Сообщается, что она скончалась от полиорганной недостаточности.

[ + – ] Панда Синь Синь

В зоопарке заявили, что убиты горем и скорбят о кончине Синь Синь. Только одна панда в неволе прожила столько же времени, сколько она. Цзя Цзя, самка панды из зоопарка в Гонконге также прожила 38 лет и ее вынуждены были усыпить в 2016 году, чтобы "предотвратить дальнейшие страдания".

В 2017 году скончалась 37-летняя панда по имени Басы, которая всю жизнь прожила в исследовательском центре в городе Фучжоу на юго-востоке Китая и стала прообразом талисмана первых Азиатских игр 1990 года.

Ученые отмечают, что плодовитость Синь Синь была феноменом, так как самке панды сложно забеременеть по нескольким причинам. Только 20 процентов самок способны зачать в принципе и у большинства из них зародыш не формируется должным образом. К тому же брачный период у самок панд бывает только раз в год, примерно в течении двух суток. И наконец только некоторые самцы панд способны к естественному спариванию.