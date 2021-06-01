Пол неизвестен, но малыш здоров: в Малайзии панда Лян Лян родила третьего детеныша

Официально Лян Лян и ее бойфренд Син Син принадлежат Китаю, но зоопарку в Малайзии их дали в долгосрочную аренду

Международный день защиты детей в Малайзии отпраздновали оригинальным способом, там родилась маленькая панда. Об этом пишет Harian Metro.

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Мать детеныша по имени Лян Лян и ее партнер Син Син живут в Центре сохранения гигантских панд в национальном зоопарке Малайзии в Селангоре. И новорожденный медвежонок стал третьим, что родился у пары.

Пол малыша пока неизвестен, детеныши панд рождаются очень маленькими и первые несколько дней неотлучно находятся возле матери. Однако работники зоопарка пообещали, что выяснят пол малыша до конца недели и тогда же начнут выбирать ему имя.

[ + – ] Новорожденная панда в зоопарке Малайзии

Старшие медвежата, родившиеся в 2015 и 2018 гг., получили имена Нуан Нуан и Йи Йи. Официально и они, и их родители, принадлежат Китаю. КНР дает панд в долгосрочную аренду зоопаркам разных стран, аренда одной панды составляет 1 миллион долларов в год. Для того, чтобы заполучить панду в зоопарк Мадрида, официальную просьбу изъявлял сам король.

[ + – ] Панда Лян Лян и ее медвежонок - видео

Срок аренды на Лян Лян и ее бойфренда истекает уже через три года, так как в зоопарк Малайзии они прибыли в 2014 году.

Рождение гигантских панд – важное событие, эти животные находятся под угрозой исчезновения. Когда в зоопарке Малайзии родился первенец Лян Лян, об этом сообщили все новостные каналы, и даже премьер-министр страны написал об этом событии в соцсетях.

[ + – ] Первое появление медвежонка Нуан Нуан перед журналистами

Разведение панд в неволе чрезвычайно нелегкая задача, до 2000 года панды в зоопарках не размножались вообще. Сезон спаривания у этих медведей длится всего три весенних месяца, а все остальное время они ведут одиночный образ жизни. В Китае полагается смертная казнь за убийство панды.