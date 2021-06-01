Стать невідома, але маля здорове: у Малайзії панда Лян Лян народила третє дитинча

Офіційно, Лян Лян та її бойфренд Сін Сін належать Китаю, але зоопарку в Малайзії їх дали в довгострокову оренду

Міжнародний день захисту дітей у Малайзії відсвяткували оригінальним способом, там народилася маленька панда. Про це пише Harian Metro.

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Мати дитинча на ім'я Лян Лян та її партнер Сін Сін живуть у Центрі збереження гігантських панд у національному зоопарку Малайзії в Селангорі. І новонароджене ведмежа стало третім, яке народилося в пари.

Стать малюка поки невідома, дитинчата панд народжуються дуже маленькими і перші кілька днів невідлучно перебувають біля матері. Однак працівники зоопарку пообіцяли, що з'ясують стать дитини до кінця тижня і тоді ж почнуть вибирати їй ім'я.

[ + – ] Новонароджена панда в зоопарку Малайзії

Старші ведмежата, які народилися у 2015 і 2018 рр., отримали імена Нуан Нуан і Ї Ї. Офіційно, вони і їхні батьки належать Китаю. КНР дає панд у довгострокову оренду зоопаркам різних країн, оренда однієї панди становить 1 мільйон доларів на рік. Так, щоб отримати панду в зоопарк Мадрида, офіційне прохання виявляв сам король.

Термін оренди на Лян Лян та її бойфренда закінчується вже через три роки, оскільки в зоопарк Малайзії вони прибули у 2014 році.

Народження гігантських панд — важлива подія, тому що ці тварини під загрозою зникнення. Коли в зоопарку Малайзії народився первісток Лян Лян, про про це повідомили всі новинні канали, і навіть прем'єр-міністр країни написав про цю подію в соцмережах.

[ + – ] Перша поява ведмежати Нуан Нуан перед журналістами

Розведення їх у неволі надзвичайно нелегке завдання, до 2000 року панди в зоопарках не розмножувались взагалі. Сезон парування в цих ведмедів триває всього три весняні місяці, а весь інший час вони ведуть поодинокий спосіб життя. У Китаї передбачається смертна кара за вбивство панди.