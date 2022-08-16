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Технологии и наука

"Символ надежды": в Великобритании родился детеныш исчезающего вида панд (фото)

красная панда, детеныш красной панды
Фото: Robert Killips/PA

Трагическая история пары красных панд Тилли и Нам Панга растрогала весь мир, а их первенец стал символом надежды для всего вида.

Красные панды внесены в список Международного союза охраны природы, как исчезающий вид — во всем мире в дикой природе осталось всего 2,5 тысячи особей. Причиной истребления целого вида стали массовая вырубка лесов и незаконная продажа домашних животных. Но все изменилось 16 июля — у исчезающего вида красных панд появилась надежда, пишет The Guardian.

В рамках Европейской программы разведения исчезающих видов EAZA Ex-situ пару красных панд Тилли и Нам Панга поселили в британском зоопарке. За их историей наблюдал весь мир — животным потребовалось четыре года, чтобы Тилли смогла забеременеть. Но всего за месяц до рождения детеныша ее партнер по разведению Нам Панг умер от болезни Аддисона.

детеныш, красная панда, исчезающий вид
Детеныш красной панды Тилли.
Фото: Robert Killips/PA

К счастью, Тилли удалось выносить детеныша. И 16 июля на свет появился новый представитель вида исчезающих красных панд — этот исторический момент засняли камеры зоопарка. Смотрители пока не могут установить пол детеныша, его удастся установить только через полгода, а пока новорожденному дали кличку Little Red.

красная панда
Счастливая мама Тилли.
Фото: Rob Everett

Аарон Уитнолл, координатор операций в зоопарке считает, появление на свет нового представителя вида красных панд после трагической гибели Нам Пага — "символом надежды".

"Рождение Little Red создает прекрасный финал для трагической, душераздирающей истории, которая потрясла сообщество в июне", — сообщил он.

Кстати, в 2022 году компания Disney Pixar выпустила анимационный мультфильм "Я краснею" (Turning Red). Он рассказывает про 13-летнюю девочку Мей Ли, которая из-за семейного проклятья прекращается в гигантскую красную панду всякий раз, когда испытывает сильные эмоции. Именно благодаря этой картине красные панды из Хартфордшира обрели поклонников в разных уголках мира — люди писали письма в поддержку Тилли.

Кстати, ранее Фокус писал о том, что в Китае гигантских панд исключили из списка исчезающих видов — их популяция составила 1,8 тысяч особей. Однако этот вид все еще считается уязвимым.