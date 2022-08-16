"Символ надежды": в Великобритании родился детеныш исчезающего вида панд (фото)

Трагическая история пары красных панд Тилли и Нам Панга растрогала весь мир, а их первенец стал символом надежды для всего вида.

Красные панды внесены в список Международного союза охраны природы, как исчезающий вид — во всем мире в дикой природе осталось всего 2,5 тысячи особей. Причиной истребления целого вида стали массовая вырубка лесов и незаконная продажа домашних животных. Но все изменилось 16 июля — у исчезающего вида красных панд появилась надежда, пишет The Guardian.

В рамках Европейской программы разведения исчезающих видов EAZA Ex-situ пару красных панд Тилли и Нам Панга поселили в британском зоопарке. За их историей наблюдал весь мир — животным потребовалось четыре года, чтобы Тилли смогла забеременеть. Но всего за месяц до рождения детеныша ее партнер по разведению Нам Панг умер от болезни Аддисона.

[ + – ] Детеныш красной панды Тилли. Фото: Robert Killips/PA

К счастью, Тилли удалось выносить детеныша. И 16 июля на свет появился новый представитель вида исчезающих красных панд — этот исторический момент засняли камеры зоопарка. Смотрители пока не могут установить пол детеныша, его удастся установить только через полгода, а пока новорожденному дали кличку Little Red.

[ + – ] Счастливая мама Тилли. Фото: Rob Everett

Аарон Уитнолл, координатор операций в зоопарке считает, появление на свет нового представителя вида красных панд после трагической гибели Нам Пага — "символом надежды".

"Рождение Little Red создает прекрасный финал для трагической, душераздирающей истории, которая потрясла сообщество в июне", — сообщил он.

Кстати, в 2022 году компания Disney Pixar выпустила анимационный мультфильм "Я краснею" (Turning Red). Он рассказывает про 13-летнюю девочку Мей Ли, которая из-за семейного проклятья прекращается в гигантскую красную панду всякий раз, когда испытывает сильные эмоции. Именно благодаря этой картине красные панды из Хартфордшира обрели поклонников в разных уголках мира — люди писали письма в поддержку Тилли.

Кстати, ранее Фокус писал о том, что в Китае гигантских панд исключили из списка исчезающих видов — их популяция составила 1,8 тысяч особей. Однако этот вид все еще считается уязвимым.