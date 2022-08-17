У берегов Гренландии ученые обнаружили светящуюся рыбу, в жилах которой течет антифриз

Таким образом рыба, обитающая в холодных водах, не превращается в "мороженое".

Американские ученые представили результаты своего исследования биоразнообразия в водах Северного Ледовитого океана у берегов Гренландии. В ходе исследования ученые обнаружили светящуюся пеструю рыбу-улитку, в жилах которой течет антифриз. Ученые заявили, что уровень белков-антифризов у этого вида арктических рыб самый высокий среди всех известных видов с подобными умениями вырабатывать антифриз, сообщает Live Science.

Впервые белки-атифризы ученые обнаружили у некоторых видов арктических рыб почти 50 лет назад. Так же, как в автомобиле антифриз помогает поддерживать нормальную температуру двигателя, у некоторых видов арктических рыб белки-антифризы не дают рыбам замерзнуть в холодной воде Арктики.

По словам Дэвида Грубера из Американского музея естественной истории и соавтора нового исследования, эти антифризы в крови пестрых рыб-улиток не дают крови кристаллизироваться. Ведь таким образом рыба просто превратится в "мороженое". Грубер считает, что рыбы, живущие в холодных водах, как на севере, так и на юге, отдельно друг от друга развили такую уникальную способность.

[ + – ] В ходе исследования ученые обнаружили светящуюся пеструю рыбу-улитку, в жилах которой течет антифриз Фото: Live Science

"Белки-антифризы жизненно важны для пестрых рыб-улиток. Они их вырабатывают, как и другие белки, а затем этот антифриз отправляется в кровоток. Также важно заметить, что эти рыбы являются биофлуоресцентными существами, то есть они светятся зеленым и красным цветом воде. Особенно это касается молодых особей", — говорит Грубер.

По словам ученых, светящиеся рыбы редко встречаются в холодных водах, такие виды чаще обитают в тропическом климате.

"Это первый из известных нам случаев такой адаптации к окружающей среде у арктических рыб", — говорит Грубер.

[ + – ] По словам ученых, светящиеся рыбы редко встречаются в холодных водах, такие виды чаще обитают в тропическом климате Фото: Live Science

Также в ходе исследования ученые обнаружили два типа генов, которые кодируют белки-антифризы у пестрых рыб-улиток.

"Эти рыбы производят огромное количество антифриза, который помогает им выжить в холодной воде. Но глобальное потепление наступает и температура океанов повышается. Возможно в будущем эти рыбы-улитки не будут иметь такого преимущества перед рыбами, которые мигрируют из более низких широт в воды, которые станут теплее", — говорит Грубер.

Как уже писал Фокус, в Великобритании родился детеныш исчезающего вида панд. Красные панды находятся на грани исчезновения, осталось всего пару тысяч особей. Поэтому рождение детеныша является знаковым событием.

Также Фокус писал о том, что у берегов Мексики был обнаружен редкий прозрачный морской хищник. Эти организмы называются сифонофорами и питаются мелкой рыбой.