В нацпарке в Украине нашли редкий цветок из Красной книги (фото)

Для сохранения цветка и воспроизведения, по мнению эколога Ивана Русева, целесообразно создавать новые заповедные территории в морских прибрежных полосах.

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На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили цветок мачок желтый, редкое травянистое растение из семейства маковых. Эколог Иван Русев в Facebook сообщил подробности.

Растение растет на литоральной полосе по берегам Черного моря и лиманов. Оно известно своей красотой и необычностью.

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Мачок желтый можно увидеть только на двух участках пересыпи с полным отсутствием антропогенной нагрузки. Он строго охраняется.

Эколог рассказал, что численности растения — это стенотопность и узкая экологическая амплитуда, низкая всхожесть семян. Также повлияли и процессы укрепления берегов, экреационная нагрузка, сбор лекарственного сырья. Для сохранения цветка и воспроизведения, по мнению специалиста, целесообразно создавать новые заповедные территории в морских прибрежных полосах, включая уникальную пересыпь лиманов Сасык, Джантшейской.

"Это редкое растение очень красивое и на фоне неба в Украинском Причерноморье создает настоящую гамму цветов нашей любимой Украины", — отметил он.

Мачок желтый

Мачок желтый — многолетнее растение семейства маковых. Вид занесен в Красную книгу Украины в статусе "Уязвимый". Лекарственная, декоративная и жиромасличная культура. Мачок желтый также известен под народным названием мак вороной. Растение используют в официальной и народной медицине.

Корень стержневой, сильно перекрученный, длиной до 40 см. Все части мачка содержат желтый млечный сок. Травянистое растение в целом встречается высотой в 20-50, иногда до 100 см.

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