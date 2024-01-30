Папоротник-зомби воскрешает мертвые листья, чтобы запустить в почву и продолжить питаться (видео)

Растение использует необычную стратегию, чтобы продолжать получать необходимые полезные вещества и накормить материнское растение.

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Растения не единожды удивляли исследователей по всему миру, а теперь к ним присоединился еще один удивительный вид древоподобных папоротников (Cythea rojasiana). Исследователи обнаружили, что растение использует свои мертвые листья в качестве дополнительных корней, чтобы высасывать из почвы полезные вещества, пишет IFLScience.

Cyathea rojasiana представляет собой вид древесных папоротников и произрастает в лесах западной Панамы. Новое исследование показало, что этот зомби-папоротник способен реанимировать свои собственные мертвые листья, а затем использует их как корни, которые запускает в землю и вытягивает азот из почвы. Таким образом отмершие ветви продолжают питать материнское растение.

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Стареющие листья растения наклонены вниз, а потому могут касаться земли. Когда лист отмирает, структуры внутри его оси, когда-то доставляющие воду к живым частям растения, изменяются и превращаются в "живые корни". В результате чего корни проникают почву и продолжают снабжать материнское растение, но уже не водой, а питательными веществами.

По словам ведущего автора исследования, профессора Джеймса Даллинга, ранее ученые не наблюдали подобного перепрофилирования тканей у растений. Более того такое поведение также неестественно для других папоротников, насколько известно науке.

Команда отмечает, что визуально листья древовидного папоротника кажутся просто разлагающимися, даже когда они фактически выполняют работу корневой системы. Профессор Даллинг отмечает, что это впервые, когда исследователи наблюдали, как папоротник может использовать свои листья, чтобы продолжать питаться.

Ученые предполагают, что секрет этого удивительного поведения папоротника кроется в его геологическом прошлом. Зомби-папоротник принадлежит к древней линии древовидных папоротников, восходящих к юрскому периоду. Авторы исследования предполагают, что мертвые листья, трансформирующиеся в корни, эволюционировали, чтобы вытягивать больше питательных веществ из весьма бедных вулканических почв.

Напомним, что родным домом зомби-папоротника является Панама, образовавшаяся 7 миллионов лет назад из архипелага островов, которые являются результатом вулканической активности в прошлом. На одном из участков ученые обнаружили слой вулканического пепла глубиной в несколько метров — простыми словами, растениям здесь приходится не легко, а потому они используют различные стратегии, чтобы выжить.

Команда также обнаружила, что древний папоротник растет невероятно медленно и вкладывает много энергии и ресурсов в выращивание листьев. Длина зомби папоротника может достигать около 2 метров, а потому когда листья начинают стареть, они гарантированно достигают земли.

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