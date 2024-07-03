Торі Спеллінг розповіла про аномалію своєї грудної клітки (відео)

Знаменитість навіть знайшла кілька переваг в особливій будові своєї грудної клітки.

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51-річна американська акторка, сценаристка, продюсерка і письменниця Торі Спеллінг, яка прославилася роллю Донни Мартін у молодіжному телесеріалі "Беверлі-Гіллз", у своєму подкасті пролила світло на запитання, яке їй ставили роками. Зірка зізналася, що її постійно запитують про дивну западину між грудьми.

"Я роками отримую подібні коментарі: "Полагодь цю штуку між цицьками", "Що це, це наче зяюча діра? Насправді це кістка, вона називається лійкоподібною грудною кліткою", — пояснила вона.

Деформація грудної клітки, яку дослідники Університету Юта називають "лійкоподібною грудною кліткою", — це стан, коли грудина і кілька ребер аномально зростають усередину, утворюючи помітне заглиблення, що майже нагадує чашу в центрі грудей.

"У будь-якому разі, я могла б зробити 50 мільйонів операцій зі збільшення грудей, і це не позбавить мене від цього", — додала акторка, підкресливши ділянку грудей.

З позитивних моментів такої патології Торі навалювала те, що вона може утримувати в цій "лійці" такі предмети, як банка Red Bull або навіть мікрофон для подкасту.

Спеллінг, яка виховує п'ятьох дітей від колишнього чоловіка, канадського актора Діна Макдермотта, під час подкасту також зізналася, що хотіла б народити ще одну дитину.

Вона також чесно зізналася, що після народження молодшого сина використовувала популярний препарат для лікування діабету "Муджаро", щоб скинути зайву вагу. Акторка сказала, що "Оземпік" їй не допоміг, тому вона вирішила спробувати ще один спосіб позбутися набридлих кілограмів.

Раніше Фокус писав, що Торі Спеллінг привела в жах власників будинку, який знімала сім місяців.