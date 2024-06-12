Торі Спеллінг залишила жахливий безлад у будинку, що знімала разом із п'ятьма дітьми (фото)

Торі прожила в цьому будинку всього сім місяців, внісши заставу в $7500. Однак ці гроші їй тепер навряд чи повернуть, враховуючи, в якому стані вона залишила житло.

51-річна американська акторка Торі Спеллінг з'їхала з особняка в престижному передмісті Лос-Анджелеса Вудленд-Гіллз, площею 3000 квадратних футів із п'ятьма спальнями, трьома ванними кімнатами, басейном і спа, який винаймала за $15 тисяч на місяць разом зі своїми п'ятьма дітьми, залишивши по собі моторошний бардак, пише Daily Mail. У ньому дочка легендарного телепродюсера Аарона Спеллінга жила всього сім місяців, проте заставу за передчасний виїзд їй ніхто не повернув.

За інформацією таблоїда, сусіди Торі були обурені безладом, який залишився після неї. Відремонтований будинок, що здається в оренду, був повністю мебльований, коли Спеллінг і діти заселилися в нього на початку року. Однак на ексклюзивних фотографіях, отриманих виданням, видно купу викинутих меблів, подушок та інших предметів домашнього вжитку, розкиданих по доглянутій житловій вулиці.

Деякі меблі, як-от сіро-коричневий секційний диван, що був зображений на фотографіях об'єкта нерухомості, тепер можна побачити розірваним і брудним на вулиці. Серед викинутого — переноски для домашніх тварин, випадкові DVD-відео, дитячі іграшки та багато іншого.

За словами місцевих джерел, сцени всередині будинку не набагато кращі.

"Скажімо так, я сумніваюся, що їй повернуть заставу. Запах сечі всюди: на подушках дивана і всередині будинку. На стінах сліди невідомо чого. Він повністю зруйнований. Просто погляньте на великий сміттєвий контейнер, який їм довелося привезти. Відтоді як вона поїхала 1 червня, його кілька разів наповнювали", — розповів журналістам один із сусідів.

У Торі багато домашніх тварин. Її колишній чоловік, канадський актор Дін Макдермотт, скаржився, що вони "створили напругу в їхньому майже 20-річному шлюбі і навіть змусили їх спати в окремих спальнях".

"Вони (тварини) у спальні та на ліжку. Там була свиня. У ванній жила курка і кілька собак. І ми всі знаємо, що з собаками трапляються нещасні випадки, і з нашими собаками їх було багато. І я просто не міг більше з цим миритися", — зізнавався чоловік.

Сума застави, яку Торі внесла, заїжджаючи в будинок, склала $7500, проте навряд чи вона покриє завдані збитки.

"Я був би шокований, якби це покрило всі збитки. Принаймні стільки ж коштуватиме просто замінити два дивани. І подивіться на всіх робітників, які намагаються повернути все в той стан, у якому воно було до її переїзду", — каже сусід.

Дивани, які пізніше опинилися на звалищі Фото: zillow

Будинок знову виставили для оренди і тепер за місяць потрібно буде платити $16 950, що майже на $2 тисячі більше.

Після розлучення з чоловіком Спеллінг часто переїжджає разом із дітьми. Вона жила як у добротних будинках, так і в трейлерах. Минулого року вона покинула орендоване житло, після того, як у її сусіда знайшли склад зброї. Сама вона пояснює це тим, що їй не подобається довго жити в одному місці.

На Торі та її колишньому чоловікові — величезні борги. Лише City National Bank вони винні близько $400 тисяч за кредит, який вони взяли у 2012 році. Загалом сума боргів перевищує півтора мільйона доларів.

Актриса регулярно ухилялася від оплати своїх рахунків, а її 78-річна мати Кенді Спеллінг втручалася, щоб оплатити тільки те, що, як вона сказала TMZ 2016 року, було "необхідним" для її дочки.

Торі та її 45-річний молодший брат Ренді отримали близько $800 тисяч кожен, коли їхній батько Аарон Спеллінг помер від ускладнень, спричинених інсультом, 2006 року у віці 83 років.

Кенді Спеллінг, як і раніше, контролює статки свого чоловіка, які становлять $600 мільйонів.

Раніше Фокус писав, що допомогло Торі Спеллінг скинути 20 кг після народження п'ятої дитини.