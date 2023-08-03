Торі Спеллінг живе у фургоні на тлі розриву з чоловіком

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" вирушила в довгу подорож зі своїми п'ятьма дітьми.

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Торі Спеллінг, 50-річна зірка молодіжного серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" зараз розлучається зі своїм чоловіком, актором Діном Макдермоттом. Тож, судячи з усього, Торі вирішила виїхати подалі і вирушила в подорож по Каліфорнії з п'ятьма своїми дітьми. Про це пише Daily Mail.

Вона подорожує на автофургоні і нещодавно зупинялася в мотелі за 100 доларів за ніч.

Пізніше вона припаркувалася в каліфорнійському кемпінгу зі своїми п'ятьма дітьми.

Торі Спеллінг живе в кемпінгу

Торі Спеллінг вирушила в подорож зі своїми дітьми: Ліамом, 16 років, Стеллою, 15 років, Гетті, 11 років, Фінном, 10 років, і Бо, шість років.

Будинок на колесах різко контрастує з особняком у стилі французького замку за 165 мільйонів доларів, який дістав назву The Manor, у якому вона виросла зі своїм батьком, телемагнатом Аароном Спеллінгом.

На фото, які зробили папараці, видно, що Торі та її діти вирішили влаштуватися в кемпінгу надовго. Вони вивантажили на майданчик поруч столи, стільці, плиту, холодильник і навіть великий килим.

Журналісти з'ясували, що Торі Спеллінг та її діти подорожують на автобудинку Sunseeker E450, у якому є кухня, ванна кімната, спальня та вітальня.

Подорожуючи, Торі з дітьми відвідала місцевий супермаркет Walmart, де вони купили продукти на вечерю.

Раніше Торі Спеллінг говорила, що їхній сімейний дім став непридатним для життя, коли там виявили чорну цвіль, здатну спричинити проблеми зі здоров'ям. Тож вона з дітьми вирушила ночувати в придорожній мотель. Невдовзі після цього вона купила, або орендувала автобудинок.

З початку року ходять чутки про те, що Торі Спеллінг і Дін Макдермотт розлучаються. 16 червня він навіть написав в Instagram, що розлучається з Торі через 18 років шлюбу. Але потім видалив цей пост.

Торі Спеллінг і Дін Макдермотт Фото: Instagram torispelling

Після представник Торі заявив, що у них у сім'ї немає проблем і про розлучення немає й мови.

Але Дін переїхав у будинок свого друга, а джерело, близьке до пари, заявляло, що актор робив усе, щоб його дружина була щасливою, але так і не зміг догодити Торі.

"Ніщо з того, що він робить або зробив, ніколи не буде достатньо хорошим для неї", — сказав інсайдер.

Торі Спеллінг із сім'єю

Дін не з'являвся на публіці після того, як він спакував речі і поїхав до друга.

А близькі друзі Торі, як кажуть, турбуються про неї, бо вона ігнорує дзвінки і навіть пропускає заходи з просування своєї нової лінії домашнього декору.

Джерело також повідомило, що колишній чоловік Торі, Дін, серйозно стурбований тим, що його дружина переїхала в мотель.

"Дін вважає, що діти мають бути вдома, а не мотатися по мотелях із Торі", — сказало джерело.

Раніше Фокус писав про життя Торі Спеллінг і про те, як склалася її кар'єра актриси після культового серіалу "Беверлі-Гіллз".