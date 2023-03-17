Бідна маленька багачка. Як склалася доля Торі Спеллінг, зірки серіалу "Беверлі-Гіллз"

Торі виросла в сім'ї надзвичайно багатого продюсера Аарона Спеллінга, проте пережила банкрутство та зраду.

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У це важко повірити, але 16 березня Торі Спеллінг, яку більшість знають за роллю Донни Мартін у молодіжному телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210", виповнилося 49 років. І ще важче повірити в те, що життя дівчинки, яка народилася в одній з найбагатших і найвпливовіших сімей Голлівуду, складалося не безхмарно. Фокус зібрав найцікавіше про зірку 1990-х та доньку голлівудського магната Торі Спеллінг.

Дитинство і юність

Дитинство Вікторії Дейві Спеллінг і справді було схоже на казку. Її батько, продюсер Аарон Спеллінг, нащадок бідних емігрантів із Польщі, був втіленням американської мрії.

Він спродюсував понад 70 телесеріалів, 140 фільмів і театральних вистав. Потрапив до Книги рекордів Гіннесса двічі — як "найрезультативніший продюсер усіх часів і народів" і як "володар найбільшого будинку у світі" (123 кімнати, 3 390 кв. м.).

Знаменитий маєток Аарона Спеллінга Фото: скріншот

Торі та її молодший брат Ренді й правда росли в будинку, де був окремий зал для подарунків, вісім фонтанів, ціле крило під гардеробну їхньої матері Кенді та цілий музей ляльок, які збирала Кенді. Парадні сходи у вестибюлі були натхненні сходами із садиби Дванадцять дубів із "Віднесених вітром".

Хол у будинку Спеллінга Фото: Скріншот

Після його завершення архітектурний критик Los Angeles Times Сем Хол Каплан назвав будинок одним із "найгірших у Голлівуді". До речі, після смерті Спеллінга в 2006 році будинок продали спадкоємиці "Формули-1" Петрі Екклстоун за 85 мільйонів доларів. У 2016 році його мали намір купити Бейонсе з чоловіком. Але потім будинок належав мультимільярдеру Дерілу Кацу, власнику хокейної команди Edmonton Oilers, а в лютому 2022 року його продали за 165 мільйонів доларів. І, з чуток, знову виставлено на продаж.

Але все це сталося потім, а поки Аарон живий, його сім'я вела королівський спосіб життя. І маленька Торі нічого не зустрічала відмови. Батько навіть хотів збудувати для неї зоопарк у маєтку, але поки його будували, Торі вже виповнилося 17 років, тож від цієї ідеї відмовилися.

Торі Спеллінг зі своїм батьком, Аароном Спеллінгом Фото: Instagram torispelling

Вона навіть згадувала, як батько влаштовував їм казкове Різдво зі снігом, який спеціально привозили в маєток у спекотній Каліфорнії.

Кар'єра в кіно

Торі Спеллінг мала надзвичайно успішну телевізійну кар'єру, але її завжди критикували за те, що вона отримала роль у надпопулярному "Беверлі-Гіллз", завдяки своєму батькові.

Вона навчалася акторській справі та пішла на проби під чужим ім'ям, бажаючи отримати роль Андреа. Але коли їй дісталася роль Донни, однієї з головних героїнь, зрозуміли, що цьому посприяв її батько.

Пізніше, у мемуарах, Торі писала, що росту її кар'єри посприяв її батько, але вона сама домоглася того, щоб її персонаж став помітним. Щоправда, батько вимагав, щоб Донна залишалася незайманою до кінця серіалу. І саме це було прописано у сценарії. Але реальність така, що молоді актори зрештою зустрічалися між собою.

Браян Остін Грін, Торі Спеллінг та Дженні Гарт

"Це було досить інтенсивно", — зазначає акторка. Вона мала романи з Вінсентом Янгом, Браяном Остіном Гріном і Джейсоном Прістлі. А от із Люком Перрі вона тільки цілувалася.

"Це була літня інтрижка. Це було за кадром. Це була наша версія літнього роману. Версія 90210. Ось і все, і ми залишилися великими друзями", — описувала вона роман із красенем Прістлі.

Також на зйомках серіалу вона знайшла справжню подругу, виконавицю ролі Келлі – Дженні Гарт.

Торі Спеллінг та Дженні Гарт

Пізніше Торі знімалася у фільмах "Дуже страшне кіно 2", "Крик 2" та багатьох фільмах і серіалах, на кшталт "Зубастий торнадо". Але успіх "Беверлі-Гіллз" повторити не могла. До того ж, у неї почалися проблеми з грошима.

Проблеми з грошима

Торі запевняє, що стала самостійною, коли отримала роль у зірковому серіалі. Але коли зйомки закінчилися, з'ясувалося, що вона не вміє розпоряджатися грошима. У якийсь момент вона була повинна сотні тисяч доларів на своїй кредитній картці й була близька до банкрутства.

"Погані купівельні звички вмирають важко. Чесно кажучи, я виросла в багатій родині й мені ніколи не доводилося турбуватися про гроші. Такою була ця реальність", — за її словами, всі навколо думали, що вона живе за рахунок багатих батьків, а вона була надто горда, щоб звернутися до нього за допомогою і зрештою опинилась без грошей. Щоб розплатитися із боргами, Спеллінг повернулася до роботи.

У наступні кілька років Спеллінг бралася за будь-яку роботу на телебаченні, яка допомагала їй сплачувати рахунки. Вона також запустила власну лінію прикрас, а у 2007 році разом із чоловіком Діном Макдермоттом запустила реаліті-шоу під назвою Tori and Dean Inn Love, у якому також бере участь син пари Ліам. Прем'єра третього сезону їхнього шоу відбудеться у червні на каналі Oxygen.

Торі Спеллінг написала кілька книг, зокрема й мемуари Фото: Instagram torispelling Торі Спеллінг написала кілька книг Фото: Instagram torispelling

Багато хто був упевнений, що Торі та її брат отримають значну частину статків Спеллінга після його смерті у 2006 році. Але все успадкувала його дружина Кенді.

І зрештою Торі отримала менше мільйона, як і її брат Ренді.

Вона стверджує, що була готова до цього, тому що спілкувалася з ним незадовго до його смерті.

"Я думаю, що частина мене, в глибині душі, може, сподівалася, що все буде інакше? Але я ненавиділа себе за те, що сподівалася, що все буде інакше, тому що я не хотіла користуватися цим. Я не хотіла бути тією, яка хоче від батька лише грошей", — зрештою спадщина у пів мільярда доларів і величезний будинок отримала Кенді.

І згодом Торі ще не раз опинялася на межі банкрутства. У 2016 році на її з чоловіком майно було накладено арешт у розмірі 260 тисяч доларів, а після з'ясувалося, що вона винна American Express 38 000 доларів.

Романи та чоловіки

За чутками, Торі Спеллінг зустрічалася не тільки з партнерами по серіалу, але також із Вінсом Нейлом із Mötley Crüe, сином Джона Леннона Джуліаном, зіркою "Мелроуз Плейс" Патріком Малдуном і навіть, з чуток, із Жаном-Клодом Ван Даммом. Але її першим чоловіком став режисер і сценарист Чарлі Шейніан. Шикарне весілля у 2004 році зіграли у маєтку Спеллінгів.

Щоправда, вже через рік Торі зрадила чоловіка з актором Діном Макдермоттом, який був одружений. Після скандального розлучення пара одружилася на тропічному острові. І з 2006 року Дін і Торі завели п'ятьох дітей і мало не розлучилися через його зраду. Але у 2010 році вони повідомили, що працюють над своїм шлюбом, тож розлучення скасовується.

Що робить Торі Спеллінг зараз

Наразі донька найвідомішого продюсера в історії Голлівуду продовжує зніматися в реаліті-шоу, написала кілька книг, пережила кілька нервових зривів і час від часу продовжує відчувати проблеми з грошима.

Торі Спеллінг з дітьми

Також вона відверто розповідає про свої пластичні операції, які робила, коли їй було 20 років. Тоді Торі виправила носа, вставила грудні імпланти, яке пізніше зменшила і каже, що в юності страждала від постійної критики, яка й змушувала її постійно щось підправляти у своїй зовнішності.

Зараз вона заперечує, що користується послугами хірургів, стверджуючи, що добре виглядає завдяки косметологам і візажистам.

А, говорячи про стосунки з матір'ю, Торі Спеллінг стверджує, що після 20 років ворожнечі вони, нарешті, помирилися.

Торі Спеллінг з матір'ю Кенді

"У нас хороші стосунки — зараз це як новий рівень. Я дуже, дуже щаслива", — сказала Торі.

Нагадаємо, Люк Перрі, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", помер у 2019 році, якраз перед тим, як стартували зйомки сиквела культового серіалу.