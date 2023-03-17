Бедная маленькая богачка. Как сложилась судьба Тори Спеллинг, звезды сериала "Беверли-Хиллз"

Тори выросла в семье баснословно богатого продюсера Аарона Спеллинга, однако пережила банкротство и предательство.

Related video

В это трудно поверить, но 16 марта Тори Спеллинг, которую большинство знают по роли Донны Мартин в молодежном телесериале "Беверли-Хиллз, 90210", исполнилось 49 лет. И еще тяжелей поверить в то, что жизнь девочки, которая родилась в одной из богатейших и влиятельнейших семей Голливуда, складывалась не самым безоблачным образом. Фокус собрал самое интересно о звезде 1990-х и дочке голливудского магната Тори Спеллинг.

Детство и юность

Детство Виктории Дейви Спеллинг и, правда было похоже на сказку. Ее отец, продюсер Аарон Спеллинг, потомок бедных эмигрантов из Польши, был воплощением американской мечты.

Он спродюсировал более 70 телесериалов, 140 фильмов и театральных спектаклей. Попал в Книгу рекордов Гиннесса дважды — как "самый результативный продюсер всех времен и народов" и как "обладатель самого большого дома в мире" (123 комнаты, 3390 кв. м.).

Знаменитый особняк Аарона Спеллинга Фото: скриншот

Тори и ее младший брат Рэнди и, правда росли в доме, где был отдельный зал для подарков, восемь фонтанов, целое крыло под гардеробную их матери Кэнди и целый музей кукол, которые собирала Кэнди. Парадная лестница в вестибюле была вдохновлена лестницей из усадьбы Двенадцать дубов из "Унесенных ветром".

Холл в доме Спеллинга Фото: Скриншот

После его завершения архитектурный критик Los Angeles Times Сэм Холл Каплан назвал дом одним из "худших в Голливуде". К слову, после смерти Спеллинга в 2006 году дом был продан наследнице "Формулы-1" Петре Экклстоун за 85 миллионов долларов. В 2016 году его намеревались купить Бейонсе с мужем. Но потом дом принадлежал мультимиллиардеру Дэрилу Кацу, владельцу хоккейной команды Edmonton Oilers, а в феврале 2022 года он был продан за 165 миллионов долларов. И, по слухам, снова выставлен на продажу.

Но все это случилось потом, а пока Аарон был жив, его семья вела королевский образ жизни. И маленькая Тори ни в чем не встречала отказа. Отец даже хотел построить для нее зоопарк в поместье, но пока его строили, Тори уже исполнилось 17 лет, так что от этой идеи отказались.

Тори Спеллинг со своим отцом, Аароном Спеллингом Фото: Instagram torispelling

Она даже вспоминала, как отец устраивал им сказочное Рождество со снегом, который специально привозили в поместье в жаркой Калифорнии.

Карьера в кино

У Тори Спеллинг была чрезвычайно успешная телевизионная карьера, но ее всегда критиковали за то, что она получила роль в сверхпопулярном "Беверли-Хиллз", благодаря своему отцу.

Она обучалась актерскому делу и пошла на пробы под чужим именем, желая получить роль Андреа. Но когда ей досталась роль Донны, одной из главных героинь, стало ясно, что этому поспособствовал ее отец.

Позже, в мемуарах, Тори писала, что росту ее карьеры поспособствовал ее отец, но она сама добилась того, чтобы ее персонаж стал заметным. Правда отец требовал, чтобы Донна оставалась девственницей до конца сериала. И именно это было прописано в сценарии. Но реальность такова, что молодые актеры в итоге встречались между собой.

Брайан Остин Грин, Тори Спеллинг и Дженни Гарт

"Это было довольно интенсивно", — отмечает актриса. У нее самой были романы с Винсентом Янгом, Брайаном Остином Грином и Джейсоном Пристли. А вот с Люком Перри она только целовалась.

"Это была летняя интрижка. Это было за кадром. Это была наша версия летнего романа. Версия 90210. Вот и все, и мы остались большими друзьями", — описывала она роман с красавчиком Пристли.

Также на съемках сериала она нашла настоящую подругу, исполнительницу роли Келли – Дженни Гарт.

Тори Спеллинг и Дженни Гарт

Позже Тори снималась в фильмах "Очень страшное кино 2", "Крик 2" и многих фильмах и сериалах, вроде "Акулий торнадо". Но успех "Беверли-Хиллз" повторить не могла. К тому же у нее начались проблемы с деньгами.

Проблемы с деньгами

Тори уверяет, что стала самостоятельной, когда получила роль в звездном сериале. Но когда съемки закончились, оказалось, что она совершенно не умеет распоряжаться деньгами. В какой-то момент она была должна сотни тысяч долларов по своей кредитной карте и была близка к банкротству.

"Плохие покупательские привычки умирают с трудом. Честно говоря, я выросла в богатой семье и мне никогда не приходилось беспокоиться о деньгах. Такова была эта реальность", — по ее словам, все вокруг думали, что она живет за счет богатых родителей, а она была слишком гордой, чтобы обратиться к нему за помощью и в итоге оказалась без денег. Чтобы расплатиться с долгами, Спеллинг вернулась к работе.

В следующие несколько лет Спеллинг бралась за любую работу на телевидении, которая помогала ей оплачивать счета. Она также запустила собственную линию украшений, а в 2007 году вместе с мужем Дином Макдермоттом запустила реалити-шоу под названием Tori and Dean Inn Love, в котором также участвует сын пары Лиам. Премьера третьего сезона их шоу состоится в июне на канале Oxygen.

Тори Спеллинг написала несколько книг, в том числе и мемуары Фото: Instagram torispelling Тори Спеллинг написала несколько книг Фото: Instagram torispelling

Многие были уверены, что Тори и ее брат получат значительную часть состояния Спеллинга после его смерти в 2006 году. Но все унаследовала его жена Кэнди.

И в итоге Тори получила меньше миллиона, как и ее брат Рэнди.

Она утверждает, что была к этому готова, потому что общалась с ним незадолго до его смерти.

"Я думаю, что часть меня, в глубине души, может быть, надеялась, что все будет иначе? Но я ненавидела себя за то, что надеялась, что все будет иначе, потому что я не хотела пользоваться этим. Я не хотела быть той, которая хочет от отца только денег", — в итоге наследство в полмиллиарда долларов и огромный дом получила Кэнди.

И впоследствии Тори еще не раз оказывалась на грани банкротства. В 2016 году на ее с мужем имущество был наложен арест в размере 260 тысяч долларов, а после выяснилось, что она должна American Express 38 000 долларов.

Романы и мужья

По слухам, Тори Спеллинг встречалась не только с партнерами по сериалу, но также с Винсом Нейлом из Mötley Crüe, сыном Джона Леннона Джулианом, звездой "Мелроуз Плейс" Патриком Малдуном и даже, по слухам, с Жаном-Клодом Ван Даммом. Но ее первым мужем стал режиссер и сценарист Чарли Шейниан. Шикарную свадьбу в 2004 году сыграли в поместье Спеллингов.

Правда, уже через год Тори изменила мужу с актером Дином Макдермоттом, который был женат. После скандального развода пара поженилась на тропическом острове. И с 2006 года Дин и Тори завели пятерых детей и чуть не развелись из-за его измены. Но в 2010 году они сообщили, что работают над своим браком, так что развод отменяется.

Что делает Тори Спеллинг сейчас

Сейчас дочка самого известного продюсера в истории Голливуда продолжает сниматься в реалити-шоу, написала несколько книг, пережила несколько нервных срывов и время от времени продолжает испытывать проблемы с деньгами.

Тори Спеллинг с детьми

Также она откровенно рассказывает о своих пластических операциях, которые делала, когда ей было 20 лет. Тогда Тори исправила нос, вставила грудные импланты, которое позже уменьшила и говорит, что в юности страдала от постоянной критики, которая и заставляла ее постоянно что-то подправлять в своей внешности.

Сейчас она отрицает, что пользуется услугами хирургов, утверждая, что хорошо выглядит благодаря косметологам и визажистам.

А, говоря об отношениях с матерью, Тори Спеллинг Тори Спеллинг утверждает, что после 20 лет вражды они, наконец, помирились.

Тори Спеллинг с матерью Кэнди

"У нас хорошие отношения — сейчас это как новый уровень. Я очень, очень счастлива", — сказала Тори.

Напомним, Люк Перри, звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210", скончался в 2019 году, как раз перед тем, как стартовали съемки сиквела культового сериала.