Бред Пітт відреагував на появу сина Нокса на червоній доріжці з Анджеліною Джолі

Зіркова експара досі продовжує судитися через маєток у Франції. Напередодні суддя прийняв рішення на користь Пітта, а Джолі вийшла на публіку з їхнім біологічним сином.

Бред Пітт вважає, що його колишня дружина Анджеліна Джолі пройшлася по червоній доріжці з їхнім сином Ноксом на церемонії Governors Awards 2024, "щоб натиснути на його кнопки". Про це пише Page Six.

Напередодні 16-річний юнак зʼявився в компанії своєї зіркової матері в театрі "Долбі" в Голлівуді.

"Бред вважає дещо випадковим те, що суддя підписав судовий процес [Château] Miraval лише за кілька днів до того, як Нокс приєднався до Анджеліни на церемонії нагородження губернаторів", — розповідає інсайдер.

"Тож він справді ставить під сумнів її мотив залучення Нокса", — додало джерело.

А інший інсайдер вважає, що підліток сам прийняв рішення приєднатися до мами на червоній доріжці.

"Анджеліна так пишалася тим, що Нокс був поруч", — сказало джерело.

Анджеліна Джолі із сином Ноксом

"Зазвичай він вважає за краще триматися подалі від уваги, і Анджеліна поважає це рішення, але він запитав, чи може він приєднатися до неї, і, звичайно, вона була в захваті від того, що він хоче бути там", — каже інсайдер.

Вони провели "справді незабутній вечір разом".

Раніше цього місяця суддя Вищого суду Лос-Анджелеса виніс рішення на користь передачі справи Château Miraval до суду, забезпечивши Пітту юридичну перемогу після того, як спроби Джолі припинити справу були відхилені. Акторка продала свою частину виноробні російському олігарху Юрію Шефлеру, порушивши умови договору з ексчоловіком.

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