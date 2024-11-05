Кохання без кордонів: сіамські близнючки поділились знімками зі своїм чоловіком (фото)

Сестри Хенсел із США мають спільні органи нижче пояса та однакову кровоносну систему. Бріттані контролює ліву руку і ногу, а Еббі — праву.

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Сіамські близнючки Еббі та Бріттані Хенсел із США порадували шанувальників новими подробицями про своє особисте життя. Сестри поділилися серією фотографій на сторінці у TikTok. На знімках можна побачити весілля Еббі з чоловіком Джошем Боулінгом у 2021 році, а також його доньку Ізабеллу.

На одному з опублікованих кадрів можна побачити, що дівчата широко посміхаються, позуючи поруч з Джошем та його донькою, яка тримає букет. На інших світлинах трійця стоїть на весіллі біля вівтаря. Також є й побутовий знімок, коли вони їдять морозиво та гуляють на свіжому повітрі.

Згодом Еббі та Бріттані показали більш свіжі фотографії разом з Джошем у відеокліпі на пісню Келсі Харт "Life with You".

До слова, як сестри мають спільні органи нижче пояса та однакову кровоносну систему. Бріттані контролює ліву руку і ногу, а Еббі — праву. Вперше близнючки прославились після появи на шоу Опри Вінфрі в 1996 році та зйомок для обкладинки журналу LIFE.

Згодом Хенсели створили власне реаліті-шоу на каналі TLC "Еббі та Бріттані", яке тривало, поки вони не закінчили коледж у Міннесоті, вирушивши у подорож до Європи.

Видання Today повідомляє, що наразі сіамські близнючки працюють вчителями п'ятих класів у своєму рідному містечку в Міннесоті (США).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що шлюб 34-річного ветерана американської армії Джошуа Боулінга з Еббі Хенсел зацікавив пресу через позов про визнання батьківства, поданий до суду його колишньою дружиною Аннікою. 33-річна Анніка Боулінг звернулася до суду штату Міннесота (США) з вимогою встановити батьківство. Хоча подробиці справи не розголошуються через те, що дитина неповнолітня, згідно з судовими документами, позивачка нещодавно подала запит на генетичну експертизу.

Крім того, 19-річні ідентичні сестри Лариса і Летиція Лаззарін зустрічаються з братами-близнюками Лукасом і Філіпе Орсато. Вони розповіли, що їхні стосунки часто бентежать інших людей.