Любовь без границ: сиамские близняшки поделились снимками со своим мужем (фото)

Сестры Хенсел из США имеют общие органы ниже пояса и одинаковую кровеносную систему. Бриттани контролирует левую руку и ногу, а Эбби — правую.

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Сиамские близняшки Эбби и Бриттани Хенсел из США порадовали поклонников новыми подробностями о своей личной жизни. Сестры поделились серией фотографий на странице в TikTok. На снимках можно увидеть свадьбу Эбби с мужем Джошем Боулингом в 2021 году, а также его дочь Изабеллу.

На одном из опубликованных кадров можно увидеть, что девушки широко улыбаются, позируя рядом с Джошем и его дочерью, которая держит букет. На других фотографиях троица стоит на свадьбе у алтаря. Также есть и бытовой снимок, когда они едят мороженое и гуляют на свежем воздухе.

Позже Эбби и Бриттани показали более свежие фотографии вместе с Джошем в видеоклипе на песню Келси Харт "Life with You".

К слову, сестры имеют общие органы ниже пояса и одинаковую кровеносную систему. Бриттани контролирует левую руку и ногу, а Эбби — правую. Впервые близняшки прославились после появления на шоу Опры Уинфри в 1996 году и съемок для обложки журнала LIFE.

Позже Хенселы создали собственное реалити-шоу на канале TLC "Эбби и Бриттани", которое продолжалось, пока они не закончили колледж в Миннесоте, отправившись в путешествие в Европу.

Издание Today сообщает, что сейчас сиамские близняшки работают учителями пятых классов в своем родном городке в Миннесоте (США).

Напомним, ранее Фокус писал, что брак 34-летнего ветерана американской армии Джошуа Боулинга с Эбби Хенсел заинтересовал прессу из-за иска о признании отцовства, поданного в суд его бывшей женой Анникой. 33-летняя Анника Боулинг обратилась в суд штата Миннесота (США) с требованием установить отцовство. Хотя подробности дела не разглашаются из-за того, что ребенок несовершеннолетний, согласно судебным документам, истица недавно подала запрос на генетическую экспертизу.

Кроме того, 19-летние идентичные сестры Лариса и Летиция Лаззарин встречаются с братьями-близнецами Лукасом и Филипе Орсато. Они рассказали, что их отношения часто смущают других людей.