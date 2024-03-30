Уникальные сиамские близнецы вышли замуж за ветерана армии США (фото, видео)

Сестры держали в тайне свой семейный статус, поскольку еще с подросткового возраста не любили делиться подробностями личной жизни. Их мужа совершенно не смутила внешность Эбигейл и Бриттани.

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34-летние сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел из Миннесоты (США) вышли замуж за 33-летнего медбрата из хосписа и ветерана армии США Джоша Боулинга. О тайной свадьбе сиамских близнецов стало известно только спустя почти три года, пишет Today cо ссылкой на недавно полученную информацию.

Эбби и ее сестра Бриттани, одна из немногих пар близнецов-дицефалов в истории, переживших младенчество, прославились благодаря одноименному шоу TLC, в котором рассказывалось о главных событиях их жизни, включая окончание средней школы и поиски работы.

У пары общее тело, и все их органы ниже пояса, включая кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы, являются общими.

Первый танец молодоженов Фото: Скрин видео

В документальном фильме, снятом, когда девочки были подростками, их мать сказала, что они очень хотели когда-нибудь завести собственных детей, и Бриттани подтвердила ее слова, сказав: "Да, однажды мы станем мамами, но пока не хотим говорить о том, как это будет работать".

Отношения Эбби и Бриттани с Джошем, отцом-одиночкой, до сих пор оставались вне поля зрения, поскольку последние 10 лет близнецы вели более спокойную и непубличную жизнь. Они всегда воздерживались от спекуляций о своей личной жизни, а десять лет назад отвергли слухи о помолвке Бриттани как "тупую шутку".

"Люди интересовались нами с тех пор, как мы родились, по понятным причинам. Но наши родители никогда не позволяли нам использовать это как оправдание. Нас воспитали с верой, что мы можем делать все, что захотим", – говорили сестры в первом эпизоде восьмисерийного сериала.

В интервью журналу Time в 2001 году отец близнецов Майк сказал, что его дочери уже тогда спрашивали о том, чтобы когда-нибудь найти себе мужа.

"Они красивые девушки. Они остроумны. У них есть все, кроме того, что они соединены вместе", – отметил мужчина.

На церемонии, которая, как свидетельствуют записи, состоялась еще в 2021 году, близнецы были одеты в свадебное платье без рукавов с кружевной отделкой, а жених – в серый костюм. На видео, предположительно снятом одним из гостей и опубликованном в социальных сетях, видно, как сестры и мужчина наслаждаются танцем во время важного дня.

Близнецы, у которых есть собственные свидетельства о рождении и паспорта, были воспитаны верующими родителями, медсестрой и плотником. Сейчас девушки работают учителями математики в пятом классе начальной школы в Нью-Брайтоне, штат Миннесота, где они родились и выросли.

"Очевидно, мы сразу понимаем, что будем получать одну зарплату, потому что выполняем работу одного человека. Можно преподавать, а можно контролировать и отвечать на вопросы. Так что в этом смысле мы можем сделать больше, чем один человек", – говорят сестры. Каждая из них имеет свою лицензию на преподавание.

Эбигейл и Бриттани преподают в школе

Эбби и Бриттани впервые покорили мир в 1996 году, когда они появились на шоу Опры Уинфри и на обложке журнала Life. Затем они жили скромной жизнью со своей семьей, держась подальше от внимания средств массовой информации, пока не согласились появиться в документальном фильме TLC, когда им исполнилось 16 лет.

Сестры Хенсел на интервью у Опры Уинфри, 1996 год

Когда 7 марта 1990 года на свет появились близнецы Хенсел, врачи предупредили их родителей Пэтти и Майка, что они вряд ли переживут эту ночь. Но этот прогноз оказался совершенно ошибочным.

С возрастом сестры очень удивили врачей удивительной координацией при игре на фортепиано и занятиях спортом. По данным BBC, каждая контролирует одну сторону тела: Эбби – правую, а Бриттани — левую.

"Когда дело доходит до решений, нам приходится идти на компромиссы. Мы по очереди. Мы хотим сделать так, чтобы каждая из нас была счастлива, и мы находим золотую середину", – отметила Эбби.

В детстве сестры увлекались такими видами спорта, как боулинг, волейбол, езда на велосипеде, софтбол и плавание, а в свой 16-й день рождения они сдали экзамен по вождению. Каждая из близнецов использовала одну руку для управления рулем. Позже они закончили Вефильский университет в Миннесоте.

Близнецы имеют водительские права

Хотя у пары много общих органов, они испытывают разные чувства голода и разные позывы к мочеиспусканию и сну. Их нервные системы также отличаются.

У сестер два сердца, но одна мочеполовая система

Заметна и разница в возрасте между ними. Рост Эбби – 158 см, а Бриттани – 125 см. Последней приходится вставать на цыпочки, чтобы они сохраняли равновесие.

Несмотря на то, что сестры с полуслова понимают друг друга, у них разные характеры и непохожий стиль.

"Бриттани больше любит нейтральные цвета, жемчуг и тому подобное, и я бы предпочла, чтобы она была более веселой, яркой и красочной", – призналась Эбби.

О разделении близнецы заговорили лишь однажды – в детстве – когда Эбигейл стало скучно и беспокойно после того, как Бриттани заболела пневмонией и была прикована к постели. Она начала было предлагать разделиться с сестрой, но когда Бриттани начала плакать, Эбигейл заверила ее, что все в порядке, и они никогда не расстанутся.

Ранее Фокус писал, что сиамские близнецы, которым врачи не давали ни единого шанса, дожили до семилетнего возраста.