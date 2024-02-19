Сиамские близнецы, которым врачи не давали ни единого шанса, дожили до 7-летнего возраста (фото)

Когда Мариеме и Ндейе родились, медики не ожидали, что они проживут дольше нескольких дней.

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Сиамские близняшки Мариеме и Ндейе, которые родились в Сенегале в 2016 году, недавно отпраздновали свой седьмой день рождения. Врачи не ожидали, что они проживут дольше нескольких дней после рождения, однако девочки продолжают мужественно бороться за свою жизнь. Об их истории написало издание BBC.

Мариеме и Ндейе имеют одну пару ног, один таз и общие внутренние органы, однако у каждой есть собственный спинной мозг и сердце. Девочки учатся в обычной школе в Кардиффе (Уэльс) вместе со сверстниками и полностью интегрированы в местную общину.

Сообщается, что семья переехала в Великобританию на лечение в 2017 году, но операция оказалась слишком рискованной для сердца Мариеме, поэтому было решено оставить сиамских близняшек неразделенными.

Мариеме и Ндейе имеют одну пару ног, один таз и общие внутренние органы, однако у каждой есть собственный спинной мозг и сердце. Фото: Ibrahima Ndiaye

По словам их отца Ибрагимы, главное, чтобы дети жили нормальной жизнью, развивались, играли и смеялись.

"Когда тебе с самого начала говорят, что будущего нет, то ты живешь только настоящим. Они — борцы и ежедневно доказывают, что все ошибаются", — утверждает мужчина.

Операция оказалась слишком рискованной для сердца Мариеме, поэтому было решено оставить сиамских близняшек неразделенными. Фото: Ibrahima Ndiaye Операция оказалась слишком рискованной для сердца Мариеме, поэтому было решено оставить сиамских близняшек неразделенными. Фото: Ibrahima Ndiaye

Сейчас близняшки учатся в третьем классе местной общеобразовательной начальной школы. Они нуждаются в регулярных медицинских осмотрах из-за серьезного риска инфицирования и сердечной недостаточности.

Следующий вызов для них — научиться стоять и ходить самостоятельно. Врачи и родные верят, что это возможно. Они в восторге от прогресса и неисчерпаемого оптимизма, с которым живут девочки.

По словам их отца Ибрагимы, главное, чтобы дети жили нормальной жизнью, развивались, играли и смеялись. Фото: Ibrahima Ndiaye

Кстати, рождение сиамских близнецов — это крайне редкое явление, случающееся в Великобритании примерно в одном случае на 500 тысяч. Около половины таких детей появляется на свет мертвыми, а еще треть умирает в течение первых 24 часов.

Напомним, ранее Фокус писал о 62-летних американцах Лори и Джордже (ранее Дори) Шаппел из Пенсильвании, которые считаются самыми старыми в мире сиамскими близнецами. Недавно они даже попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Кроме того, 19-летние идентичные сестры Лариса и Летиция Лаззарин встречаются с братьями-близнецами Лукасом и Филипе Орсато. Они рассказали, что их отношения часто смущают других людей.