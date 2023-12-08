Смена пола, любовь и рекорды: как живут самые старые в мире сиамские близнецы (фото, видео)

Когда Лори теряла девственность, Джордж сказал, что может "вести себя так, будто его там нет".

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62-летние американцы Лори и Джордж (ранее Дори) Шаппел из Пенсильвании считаются самыми старыми в мире сиамскими близнецами. Недавно они даже попали в Книгу рекордов Гиннеса.

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Несмотря на то, что у Лори и Джорджа срослись черепа (это одна из самых редких форм — случается лишь в 2-6% случаев), каждый из них пытается жить своей жизнью.

Лори работоспособна и может двигаться, однако у Джорджа диагностировали заболевание позвоночника поэтому, к сожалению, он не может передвигаться самостоятельно. Мужчина использует специальную коляску.

Ранее Джордж взял себе псевдоним Риба в честь известной кантри певицы Рибы Макинтайр. В 2007 году он сделал каминг-аут как трансгендер и начал одеваться и идентифицировать себя как мужчина.

Лори и Джордж в детстве Фото: George / Lori Schappell

24 года своей жизни сиамские близнецы по решению суда провели в учреждении для умственно отсталых, хотя на самом деле не имеют ментальных расстройств. Впрочем, социальные работники установили, что родители не могут заботиться о них должным образом.

В 1988-м году рекордсмены переселились в собственную квартиру с двумя спальнями, и по очереди жили то в одной комнате, то в другой, чтобы никому не было обидно.

Лори и Джордж счастливы вместе Фото: George / Lori Schappell

Джордж прославился в 90-х годах как профессиональный кантри певец, а Лори получила ряд почетных наград по боулингу, кроме того, она работала прачкой в местной больнице и старалась согласовывать свой график с концертами Джорджа.

Как живут Лори и Джордж, самые старые в мире сиамские близнецы

Рассказывая об интимных вопросах, сиамские близнецы признаются, что часто принимают душ не вместе, а используют специальную занавеску: пока один из них моется, другой ждет за барьером.

Что касается романтических отношений и личной жизни, то оба близнеца пока одиноки, хотя в свое время пытались найти себе вторую половинку. Лори даже планировала завести детей, однако не сложилось. У нее было несколько парней и даже одна помолвка. Но, к сожалению, ее жених трагически погиб в ДТП из-за пьяного водителя.

"Когда я ходила на свидания, Джордж брал с собой книги и делал вид, что не замечает поцелуев", — делилась Лори с журналистами таблоида The Sun в 2011 году.

Она призналась, что потеряла девственность в 23-летнем возрасте со своим вторым парнем. Джордж тогда сказал, что может "вести себя так, будто его там нет".

Фото: George / Lori Schappell

Сегодня Лори и Джорджу уже за шестьдесят — они являются самыми старыми сиамскими близнецами женского пола в истории человечества. Медики утверждали, что они не проживут и до тридцати, но эти прогнозы не оправдались.

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