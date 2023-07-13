Видео 138-летних близнецов взорвало соцсети: они могут быть самыми старыми людьми в мире

Возраст близнецов не был подтвержден независимой экспертизой. Если им действительно по 138 лет, то они станут самыми старыми из когда-либо живших людей.

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Две пожилые женщины стали звездами в сети после того, как отпраздновали свой день рождения видеороликом, размещенным в Tiktok, в котором утверждается, что им 138 лет. Видео стало вирусным и быстро набрало почти пол миллиона просмотров. Об этом пишет The Mirror.

Женщины одетые в яркую одежду и украшения, смеются, шутят и машут руками в ролике, который разошелся по всему миру. Их возраст не был подтвержден независимой экспертизой, как и их точное местонахождение. Если им действительно 138 лет, то они станут самыми старыми из когда-либо живших людей.

Издание отмечает, что в марте в Южной Африке в возрасте 128 лет умерла женщина, которая считалась самым старым человеком в мире, прожив три разных века. По сообщениям, Йоханна Мазибуко умерла в своем доме. Секретом своего долголетия она называла жизнь на ферме, и также рассказывала, что питалась жареной саранчой, которую ела без какого-либо гарнира. Ее утверждение, что она является самым старым человеком в мире, официально не признано, однако уроженка США Мария Браньяс Морера в январе была названа книгой рекордов Гиннесса самым старым человеком в мире в возрасте 115 лет.

Жанна Кальман стала самым пожилым человеком, возраст которой на момент смерти составлял 122 года и 164 дня Фото: The Mirror

В то же время Жанна Кальман стала самым пожилым человеком, возраст которой на момент смерти составлял 122 года и 164 дня. Она родилась во Франции в феврале 1875 года и скончалась в августе 1997 года. На сегодняшний день она остается самым старым человеком, живущим по документам, но ее жизнь была сопряжена с трагедиями.

За свою феноменальную продолжительность жизни она вышла замуж один раз — за троюродного брата Фернана Николя Кальмана. Они прожили вместе с 1896 года до его кончины в 1942 году.

Ранее Фокус сообщал, что британка дожила до 108 лет благодаря алкогольным напиткам в обед. Мэри Энн Клифтон, которой исполнилось 108 лет, поделилась своею "тайной" долголетия. Женщина думает, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления.

Также стало известно, что 100-летняя Ширли Гудман поделилась секретами долголетия. Поддерживать себя в форме ей помогают йога, танцы и шоколад после приема пищи каждый день.