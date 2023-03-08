"Самая старая в мире женщина" умерла в возрасте 128 лет, — СМИ (фото)

Йоханна Мазибуко, возможно, оставалась самой старой женщиной в мире в 2023 году. Секретом своего долголетия она называла жизнь на ферме, и также рассказывала, что питалась жареной саранчой, которую ела без какого-либо гарнира.

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Мать семерых детей Йоханна Мазибуко из Южной Африки, которую называют самой старой женщиной в мире, умерла в возрасте 128 лет. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина жила в трех разных столетиях и скончалась в своем доме в Северо-Западной провинции Южной Африки. По словам ее опекуна и невестки Тандиве Весиньяны, женщина, возможно, умерла от инсульта.

Вместе с тем данные о том, что она самая старая женщина в мире официально не подтверждены. Родившаяся США Мария Браньяс Морера считается, согласно данным Книги рекордов Гиннеса, самым старым человеком в мире. В январе 2023 года ей исполнилось 115 лет.

[ + – ] Cамая старая женщина в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса

[ + – ] Cамая старая женщина в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса

А жительница ЮАР Мазибуко отпраздновала 128-летие 11 мая прошлого года.

По словам местного мэра Джеймса Цолелы, после многочисленных проверок и поисков, чтобы установить, кто самый старый человек в мире, не удалось найти того, кто бы был старше.

"У нас есть ее удостоверение личности, свидетельствующее об этом", — утверждает мэр. Он также добавил, что попытался добиться того, чтобы имя своей землячки оказалось в Книге рекордов Гиннеса, чтобы таким образом почтить ее память.

Женщина не была грамотной, но в интервью местной прессе рассказала о возможных секретах своего долголетия.

"Мы так хорошо жили на фермах. Не было никаких проблем", — говорила женщина репортерам.

[ + – ] Йоханна Мазибуко из ЮАР, возможно, была самой старой женщиной в мире в 2023 году

Она плохо помнила детство, но все же смогла вспомнить случай нашествия саранчи на ее сельскохозяйственные угодья.

По ее словам, дети ловили саранчу и ели, по вкусу она напоминала мясо. Пойманную саранчу жарили и ели, просто так, без гарнира.

Напомним, что самая высокая женщина в мире впервые поднялась на борт самолета, для чего пришлось убрать шесть сидений.

Ранее Фокус сообщал, что умерла самая старая женщина Китая, которой было 134 года. До последних своих дней Алимихан Сейти обходилась без помощников.