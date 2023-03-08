"Найстаріша у світі жінка" померла у віці 128 років, — ЗМІ (фото)

Йоханна Мазібуко, можливо, залишалася найстарішою жінкою у світі 2023 року. Секретом свого довголіття вона називала життя на фермі, і також розповідала, що харчувалася смаженою сараною, яку їла без будь-якого гарніру.

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Мати сімох дітей Йоханна Мазібуко з Південної Африки, яку називають найстарішою жінкою у світі, померла у віці 128 років. Про це повідомляє The Mirror.

Жінка жила у трьох різних століттях і померла у своєму будинку у Північно-Західній провінції Південної Африки. За словами її опікуна та невістки Тандіві Весіньяни, жінка, можливо, померла від інсульту.

Водночас дані про те, що вона найстаріша жінка у світі офіційно не підтверджені. Марія Браньяс Морера, що народилася США, вважається, згідно з даними Книги рекордів Гіннеса, найстарішою людиною у світі. У січні 2023 року їй виповнилося 115 років.

[ + – ] Найстаріша жінка у світі, згідно з Книгою рекордів Гіннеса

[ + – ] Найстаріша жінка у світі, згідно з Книгою рекордів Гіннеса

А мешканка ПАР Мазібуко відсвяткувала 128-річчя 11 травня минулого року.

За словами місцевого мера Джеймса Цолелі, після багатьох перевірок і пошуків, щоб встановити, хто найстаріша людина у світі, не вдалося знайти того, хто був старшим.

"У нас є її посвідчення особи, яке вказує про це", — стверджує мер. Він також додав, що спробував досягти того, щоб ім'я своєї землячки опинилося в Книзі рекордів Гіннеса, щоб таким чином вшанувати її пам'ять.

Жінка не була грамотною, але в інтерв'ю місцевій пресі розповіла про можливі секрети свого довголіття.

"Ми так добре жили на фермах. Не було жодних проблем", — казала жінка репортерам.

[ + – ] Йоханна Мазібуко з ПАР, можливо, була найстарішою жінкою у світі у 2023 році

Вона погано пам'ятала дитинство, але все ж таки змогла згадати випадок нашестя сарани на її сільськогосподарські угіддя.

За її словами, діти ловили сарану та їли, за смаком вона нагадувала м'ясо. Спійману сарану смажили та їли, просто так, без гарніру.

Нагадаємо, що найвища жінка у світі вперше піднялася на борт літака, для цього довелося прибрати шість сидінь.

Раніше Фокус повідомляв, що померла найстаріша жінка Китаю, якій було 134 роки. До останніх днів Аліміхан Сейті обходилася без помічників.