Відео 138-річних близнюків порвало соцмережі: вони можуть бути найстарішими людьми у світі

Вік близнюків не був підтверджений незалежною експертизою. Якщо їм дійсно по 138 років, то вони стануть найстарішими з тих, хто коли-небудь жив.

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Дві літні жінки стали зірками в мережі після того, як відсвяткували свій день народження відеороликом, розміщеним у Tiktok, у якому стверджується, що їм 138 років. Відео стало вірусним і швидко набрало майже пів мільйона переглядів. Про це пише The Mirror.

Жінки одягнені в яскравий одяг і прикраси, сміються, жартують і махають руками в ролику, який розійшовся по всьому світу. Їхній вік не був підтверджений незалежною експертизою, як і їхнє точне місцеперебування. Якщо їм дійсно 138 років, то вони стануть найстарішими з тих людей, які коли-небудь жили.

Видання зазначає, що в березні в Південній Африці у віці 128 років померла жінка, яку вважали найстарішою людиною у світі, яка прожила три різні століття. За повідомленнями, Йоганна Мазібуко померла у своєму будинку. Секретом свого довголіття вона називала життя на фермі, і також розповідала, що харчувалася смаженою сараною, яку їла без будь-якого гарніру. Її твердження, що вона є найстарішою людиною у світі, офіційно не визнано, проте уродженку США Марію Браньяс Морера в січні було названо книгою рекордів Гіннесса найстарішою людиною у світі у віці 115 років.

Жанна Кальман стала найстаршою людиною, вік якої на момент смерті становив 122 роки і 164 дні Фото: brit

Водночас Жанна Кальман стала найстаршою людиною, вік якої на момент смерті становив 122 роки та 164 дні. Вона народилася у Франції в лютому 1875 року і померла в серпні 1997 року. На сьогодні вона залишається найстарішою людиною, яка живе за документами, але її життя було пов'язане з трагедіями.

За свою феноменальну тривалість життя вона вийшла заміж один раз — за троюрідного брата Фернана Ніколя Кальмана. Вони прожили разом з 1896 року до його смерті 1942 року.

Раніше Фокус повідомляв, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям в обід. Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям і вмінню обирати правильний час для їх вживання.

Також стало відомо, що 100-річна Ширлі Гудман поділилася секретами довголіття. Підтримувати себе у формі їй допомагають йога, танці та шоколад після прийому їжі щодня.