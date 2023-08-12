"Отличная традиция": в Британии сразу 17 пар близнецов пойдут в школу (фото)

Единственный случай, когда в регионе в школу пошло больше близнецов, был в 2015 году. Тогда в первый класс пошли сразу 19 пар.

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В ближайшие дни школы Инверклайда в Шотландии примут сразу 17 пар близнецов. Об этом пишет Sky news.

Шотландская местная администрация готовится к тому, что на следующей неделе в начальную школу пойдет второе в истории количество близнецов. В пятницу большинство учеников класса 2023 собрались в начальной школе Святого Патрика в Гриноке на генеральную репетицию перед первым учебным днем.

Единственный случай, когда в регионе в школу пошло больше близнецов, был в 2015 году, тогда первый урок посетили сразу 19 пар.

Школа Святого Патрика, наряду с начальной школой Ардгоуэн, является одной из двух школ Инверклайда, принимающих наибольшее количество двойников: по три пары в каждый класс. С 2013 года число близнецов в школах шотландского региона достигнет 147 пар — в среднем по 13 пар в год.

С 2013 года число близнецов в школах шотландского региона достигнет 147 пар — в среднем по 13 пар в год Фото: Sky News

"Это стало отличной традицией в Инверклайде, или Твинверклайде, как нас стали называть, приветствовать наших близнецов в начальной школе. Волнение перед началом нового учебного года на следующей неделе нарастает, и что может быть лучше, чем увидеть здесь учеников, выглядящих великолепно в своей униформе. Кроме того, это еще и развлечение для родителей — удобная генеральная репетиция перед настоящим событием в следующую пятницу", — рассказал Грэм Брукс, заместитель проректора Совета Инверклайда.

Он также отметил, что в регионе много замечательных школ, каждая из которых обновлена или капитально отремонтирована, включая школу Святого Патрика, которая была перестроена и открыта в 2016 году благодаря беспрецедентным инвестициям совета в школьное имущество. Издание отмечает, что было потрачено 250 миллиардов фунтов стерлингов.

"Но школы — ничто без детей, сотрудников и семей, которые их создают, и я рад видеть сегодня здесь представителей нового поколения, и я желаю им всего самого наилучшего, когда они вступят на следующий этап своего образовательного пути", — добавил Брукс.

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