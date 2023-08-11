"Буду продолжать": 102-летняя инструктор по плаванию поделилась секретом долголетия (фото)

Пегги Конзак научила плавать несколько поколений детей в местной школе и не собирается сбавлять обороты в ближайшее время. Женщина намерена работать так долго, как только сможет.

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102-летняя Пегги Конзак из штата Орегон, США, работающая инструктором по плаванию, назвала возможную причину своего долголетия. Об этом пишет People.

Женщина уже более пятидесяти лет занимается обучением детей плаванию. Она является инструктором в молодежной волонтерской организации YMCA. Пожилая американка пока не думает о выходе на пенсию. По ее словам, она намерена работать так долго, как только сможет. Пегги отмечает, что радость ей приносит общение с родителями и их детьми.

"Я часто шутливо говорю, что буду продолжать преподавать плавание, пока меня не посадят в инвалидное кресло и не покинут в воде", — говорит старушка.

Пегги отмечает, что радость ей приносит общение с родителями и их детьми Фото: People

Долгожительница работает дважды в неделю, а в остальные дни с удовольствием посещает YMCA, чтобы просто насладиться плаванием. Конзак утверждает, что сидеть дома и ничего не делать совсем не для нее. Она убеждена, что основной ключ к ее долголетию, отличной физической форме и прочному здоровью — это активный образ жизни.

"В этом возрасте я могу быть очень ленивой. А так я прихожу, занимаюсь плаванием или преподаю, возвращаюсь домой, чувствую себя хорошо и готова к оставшейся части дня", — говорит она.

Издание отмечает, что Пегги родилась в Лос-Анджелесе 5 июня 1921 года. Позже она переехала в Батте, штат Монт. Там она познакомилась со своим мужем, когда они были еще подростками. В 1945 году супруги переехали в Роузбург, где стали "очень активными" в своей церкви. Они прожили в браке 79 лет, пока ее муж не умер в возрасте 100 лет в 2021 году.

Пегги регулярно занималась плаванием в YMCA, а со временем вместе с подругой стала посещать занятия по плаванию для родителей и детей.

Пегги регулярно занималась плаванием в YMCA Фото: People

Примерно через месяц женщине сообщили, что инструктор переезжает из этого района и нужен кто-то на его место. Пегги взяла на себя эти обязанности и с тех пор ведет занятия. У американки не было большого опыта работы. Предыдущий директор по водным видам спорта сообщил Пегги, которой на тот момент было 46 лет, что она "слишком стара" для обучения.

Не растерявшись, женщина получила сертификат преподавателя в Сатерлине.

Ранее Фокус сообщал, что британка дожила до 108 лет благодаря алкогольным напиткам в обед. Мэри Энн Клифтон, которой исполнилось 108 лет, поделилась своею "тайной" долголетия. Женщина думает, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления.

Также стало известно, что 104-летний ветеран раскрыл секрет своего долголетия. Артур Уолтерс, который пережил Вторую мировую войну, отпраздновал важную дату в своем доме в кругу родных. Мужчина рассказал о своей жизни и поделился своим бесценным опытом с молодым поколением.