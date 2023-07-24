Всего два напитка: 104-летний ветеран раскрыл секрет своего долголетия (фото)

Артур Уолтерс, который пережил Вторую мировую войну, отпраздновал важную дату в своем доме в кругу родных. Мужчина рассказал о своей жизни и поделился своим бесценным опытом с молодым поколением.

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Артур Уолтерс-младший, житель США, недавно отметил свой 104-й день рождения и раскрыл секретом своего долголетия. По его словам, он смог дожить до такого возраста, не принимая никаких лекарств. Об этом пишет ABC News.

Американец отметил важную дату в своем доме в Вашингтоне, округ Колумбия. Мужчина вспомнил, как в 22 года получил лицензию пилота во время Второй мировой войны и был штурманом бомбардировщика B-17.

"В те времена страна была гораздо более патриотичной, чем сейчас, и вы пытаетесь понять, кто виноват во всем этом. Обычно все сводится к нескольким людям, но мы не будем вдаваться в политику", — сказал Уолтерс.

В 22 года мужчина получил лицензию пилота и был штурманом бомбардировщика B-17 Фото: ABC News

Уолтерс назвал причиной своей долгой жизни свои любимые алкогольные напитки.

"У меня есть два отличных друга: "Джим Бим" и "Джек Дэниелс". Они много мне помогали", — пошутил именинник, имея в виду названия производителей американского виски.

После войны у Уолтерса и его супруги родились трое детей. У мужчины 8 внуков и 13 правнуков, которые пришли поздравлять его с днем рождения. Американец потерял свою жену, с которой прожил более 70 лет, когда ей было 93 года.

После войны у Уолтерса и его супруги родились трое детей Фото: ABC News

"Я бы сказал, что если ты хочешь чего-то добиться, то ты должен быть готов работать ради этого, жертвовать ради этого, и даже если ты пару раз потерпишь неудачу, ты снова встанешь и вернешься к этому, вот мой совет", — посоветовал мужчина молодым поколениям.

Ранее Фокус сообщал, что британка дожила до 108 лет благодаря алкогольным напиткам в обед. Мэри Энн Клифтон, которой исполнилось 108 лет, поделилась своею "тайной" долголетия. Женщина думает, что это все благодаря ее любимым алкогольным напиткам и умению выбирать правильное время для их употребления.

Также стало известно, что 100-летняя Ширли Гудман поделилась секретами долголетия. Поддерживать себя в форме ей помогают йога, танцы и шоколад после приема пищи каждый день.