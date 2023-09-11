Супермодель plus size Палома Эльсессер в деталях показала, как уменьшила себе грудь

Супермодель, которая в этом году вошла в число "ангелов" Victoria's Secret, призналась, что документировала процесс для себя, однако решила показать и другим женщинам, что модификация тела – это нормально.

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31-летняя американская модель plus size Палома Эльсессер откровенно рассказала о двух перенесенных операциях по уменьшению груди. Фотографиями процесса, а также переживаниями в этот период она поделилась в своей книге "Сокровище" (Treasure), написанной в соавторстве с подругой, фотографом Зорой Зихер, пишет Wallpaper.

Супермодель, которую впервые заметила визажист Пэт МакГрат в 2015 году и дала ей старт в карьере, готова к тому, что книгу откровений и фотографий люди могут воспринять по-разному.

"Я могу принять, что книга может быть не совсем понятна, и что некоторые люди могут подумать о ней просто как о приглашении пойти сделать себе грудь, но я знаю, что это не ее цель. Ее цель – приглашение к размышлению", – говорит автор.

Когда она просила подругу сопровождать ее на визитах к врачам, документировать кровавый и болезненный опыт операций, запечатлевать ее уязвимость во время выздоровления, это было сделано для того, чтобы получить личный отчет о том, через что ей пришлось пройти, чтобы помнить о перенесенной боли и о том, ради чего все это.

Может показаться, что это противоречит тому факту, что она сейчас публикует эти изображения для всеобщего обозрения, но Эльсессер так не считает.

Для нее делать что-то для себя не означает, что это нужно держать при себе:

"Я чувствую, что существует довольно бинарный подход, согласно которому люди верят в то, что авторитет означает, что это никого не касается. Но я чувствую, что разговор о себе также может быть делом каждого… Плановые операции также очень, очень распространены, но разговоров вокруг них и образа того, что за их пределами происходит "неудачное" или супервуайеристическое портретное исследование, на самом деле не существует", — говорит Эльсессер. "И я думаю, что у меня в голове всегда было послание создавать то, чего не существует – будь то образы, разговоры или что-то еще – поэтому я чувствовала, что это то, что я делаю для себя, но это поможет и расширить возможности для других людей", – объяснила она.

С ней согласна и фотограф.

"Я думаю, что мы живем во время, когда модификация тела и пластическая хирургия широко распространены, но все еще табуированы и все еще находятся за закрытыми дверями. И я думаю, что зачастую это документируется таким вуайеристским способом, который создает карикатуру на саму вещь. Так что я была очень рад быть частью чего-то, что было диалогом, и смотрела на внутреннюю работу чего-то чрезвычайно эмоционального, потому что это действительно сложная вещь, о которой нужно говорить и документировать", – призналась Зихер.

Книга "Сокровише" вышла тиражом всего в 500 экземпляров.

Ранее Фокус писал о том, что супермодель Линда Евангелиста рассказала, что уже пять лет борется с раком груди.