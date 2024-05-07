Мать задумалась о рождении 4 ребенка, ведь ее 30-летний муж нуждается в грудном молоке

С тех пор, как Рэйчел Бейли впервые публично рассказала, что кормит своего мужа грудью, к ней поступило очень много странных просьб.

Related video

31-летняя Рэйчел Бейли годами кормила грудью своего 30-летнего мужа Александра из штата Флорида (США). Супруги даже рассматривали возможность завести четвертого ребенка, чтобы продолжить эту необычную связь, пишет издание New York Post.

С тех пор, как младший сын Рэйчел перешел с грудного вскармливания на детское питание, у женщины перестало вырабатываться молоко.

"Раньше кормила грудью и сына, и мужа, а потом однажды мой малыш просто перестал есть. Александр питался еще около двух недель, но мое тело будто знало, что ребенку больше не нужно молоко, и оно исчезло", — рассказала Рэйчел.

31-летняя Рэйчел Бейли кормила грудью своего мужа Фото: YouTube

Пара даже задумались над тем, чтобы завести четвертого ребенка, чтобы восстановить практику грудного вскармливания, но в конце концов решила, что следует искать какой-то другой путь.

"Мы поняли, что это слишком радикальный шаг и будет много работы, поэтому вместо этого начали искать альтернативные способы сближения", — призналась женщина.

Теперь супруги просыпаются в 5 утра каждый день, чтобы медитировать и провести время вместе перед началом дня.

"Разговариваем, медитируем и просто дышим. Кроме того, начали несколько совместных бизнес-проектов, что также нас объединило", — добавляет Бейли.

С тех пор как мать впервые публично рассказала, что кормит своего мужа грудью, к ней поступило очень много странных просьб.

"Люди до сих пор спрашивают, можно ли приобрести мое грудное молоко. Были даже те, кто просил встретиться, чтобы покормить их грудью, или снять этот процесс на видео. Мы никогда не рассматривали такие предложения, хотя уверена, что деньги были бы неплохими", — признается американка.

По словам женщины, многие люди критикуют их странное увлечение в комментариях, но они на это не обращают внимания.

Напомним, ранее Фокус писал, что 86-летний Чжоу Гилинь узаконил свои отношения с 81-летней Ян Сюгуй, которая была его первой любовью. С момента последней встречи пары прошло 60 лет. Воссоединиться и возобновить романтические отношения влюблённым удалось лишь после смерти их предыдущих партнёров.

Также 31-летняя Джейд Чиппс из США повсюду носит за собой картонную копию своего любимого мужа Криса, который сейчас отбывает 30-летний срок заключения. Девушка рассказывает, что познакомилась со своим партнером благодаря тюремной службе переписки.