"Он станет другим": девушка повсюду носит с собой копию любимого в натуральную величину

Осужденный Крис сейчас отбывает 31-летний срок за кражу со взломом, а также "слив" личных данных.

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31-летняя Джейд Чиппс из США повсюду носит за собой картонную копию своего любимого Криса, который сейчас отбывает 30-летний срок заключения. Об этом пишет издание Daily Star.

Джейн рассказывает, что познакомилась со своим партнером благодаря тюремной службе переписки.

"Я видела шоу, где одна женщина рассказала о том, как познакомилась со своим мужем таким образом, и я тоже решила проверить", — вспоминает она.

После того как девушка подписалась на тюремную страницу для переписки, то сразу увидела фотографию Криса и решила написать ему, чтобы познакомиться.

"Мы переписывались, а потом начали разговаривать по телефону. Однажды я полетела и встретилась с ним лично, а остальное — это уже история", — пояснила Чиппс.

31-летняя Джейд Чиппс из США повсюду носит за собой картонную копию своего любимого мужа Криса Фото: Instagram

Осужденный Крис сейчас отбывает 31-летний срок заключения за кражу со взломом, а также "слив" личных данных. Мужчина вынужден провести за решеткой по меньшей мере еще 10 лет. Впрочем, все не так плохо: у него есть значительный доход от казино, а также собственный дом, где живет Джейд.

"Когда Крис выйдет, то будет другим человеком, однако сейчас он не знает, чем мог бы заниматься на свободе. Хочет, чтобы я родила ему ребенка", — рассказывает девушка.

Пара никогда не встречалась и не проводила вместе время вне тюрьмы. Поэтому, чтобы хоть как-то утешить себя, Джейн повсюду носит картонную копию своего бойфренда в натуральную величину.

Джейд Чиппс ждет, пока ее жених выйдет на свободу Фото: Instagram Джейд Чиппс ждет, пока ее жених выйдет на свободу Фото: Instagram

"Попросила своего друга отредактировать изображение и одеть Криса в гавайскую рубашку, ведь у меня нет ни одного его селфи в полный рост и без тюремного наряда", — добавляет американка.

Однажды Джейн сняла шуточное видео и опубликовала его на своей странице в TikTok. К ее удивлению, ролик быстро стал вирусным. Несмотря на то, что автор записи получила немало комментариев со словами поддержки, она не смогла справиться с волной критики и хейта, поэтому решила удалить свой аккаунт.

Напомним, ранее Фокус писал, что китаянку приговорили к тюремному заключению за похищение 11-летней девочки, которую она планировала вырастить как идеальную жену для своего 27-летнего сына.

Кроме того, 70-летний Эл Гилберти получил более 400 звонков и 50 электронных писем после того, как разместил свое объявление о поиске возлюбленной на билборде в городе Свитвотер (штат Техас, США).