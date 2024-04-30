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МирФан

Ищет любовь: мужчина платит по $400 в неделю, чтобы рекламировать себя на билбордах

Как найти любовь, мужчина начал рекламировать себя на билборде, курьезы, отношения, США, способы познакомиться с девушкой, способы познакомиться с девушкой
Фото: SWNS | Эл Гилберти рекламирует себя на билборде

За две недели Эл Гилберти, который ранее уже был женат и имеет ребенка, получил сотни сообщений от женщин, которых заинтересовало его предложение.

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70-летний Эл Гилберти получил более 400 звонков и 50 электронных писем после того, как разместил свое объявление о поиске возлюбленной на билборде в городе Свитвотер (штат Техас, США). Об этом пишет издание Mirror.

Уставший от одиночества пенсионер решил установить гигантский билборд за 400 долларов в неделю с призывом к потенциальным партнершам познакомиться для установления романтических отношений и создания в будущем счастливой семьи.

На билборде высотой 20 футов изображена фотография холостяка, а также размещен текст: "Одинокий мужчина может переехать в Свитвотер", а также "Ищет женщину, которая готова к браку и любит караоке".

Всего за две недели Эл, который ранее уже был женат и имеет ребенка, получил более 400 звонков и 50 электронных писем. К сожалению, большинство сообщений поступало от меркантильных людей, но он надеется, что вскоре все же найдет свою "вторую половинку".

Как найти любовь, мужчина начал рекламировать себя на билборде, курьезы, отношения, США, способы познакомиться с девушкой, способы познакомиться с девушкой Fullscreen
70-летний Эл Гилберти получил более 400 звонков и 50 электронных писем
Фото: SWNS

"Стало больше запросов от людей, желающих что-то получить от меня. Они думают, что я богат и помогу им оплатить счета! Переадресовываю такие звонки на телефон друга. Я стремлюсь встретить стройную, мудрую, преданную, честную и искреннюю девушку", — признается Гилберти.

По его словам, три пункта, не подлежащих обсуждению при знакомстве, — это верность, честность и искренность. Кроме того, ради любви он готов переехать в любую точку США.

Отвечая на вопрос о том, что Эл может предложить взамен, он говорит, что умеет слушать и очень открыт.

"У меня есть пенсия, я в хорошей форме и не выгляжу на свой реальный возраст. Даже был в отношениях с человеком, моложе на 26 лет — это тоже о чем-то говорит", — похвастался мужчина.

Напомним, ранее Фокус писал, что работница супермаркета Morrisons по имени Эмма попала на большой придорожный баннер, где ее назвали "разрушительницей семьи". Кто-то разместил там две фотографии женщины с предупреждением "Следите за своими мужчинами".

Кроме того, мы рассказывали о неизвестном парне, который, вероятно, решил оригинально отомстить девушке и оформил в ее адрес более 50 заявок на курьерскую доставку еды из нескольких ресторанов в городе Измир (Турция).