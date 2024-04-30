Ищет любовь: мужчина платит по $400 в неделю, чтобы рекламировать себя на билбордах

За две недели Эл Гилберти, который ранее уже был женат и имеет ребенка, получил сотни сообщений от женщин, которых заинтересовало его предложение.

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70-летний Эл Гилберти получил более 400 звонков и 50 электронных писем после того, как разместил свое объявление о поиске возлюбленной на билборде в городе Свитвотер (штат Техас, США). Об этом пишет издание Mirror.

Уставший от одиночества пенсионер решил установить гигантский билборд за 400 долларов в неделю с призывом к потенциальным партнершам познакомиться для установления романтических отношений и создания в будущем счастливой семьи.

На билборде высотой 20 футов изображена фотография холостяка, а также размещен текст: "Одинокий мужчина может переехать в Свитвотер", а также "Ищет женщину, которая готова к браку и любит караоке".

Всего за две недели Эл, который ранее уже был женат и имеет ребенка, получил более 400 звонков и 50 электронных писем. К сожалению, большинство сообщений поступало от меркантильных людей, но он надеется, что вскоре все же найдет свою "вторую половинку".

70-летний Эл Гилберти получил более 400 звонков и 50 электронных писем Фото: SWNS

"Стало больше запросов от людей, желающих что-то получить от меня. Они думают, что я богат и помогу им оплатить счета! Переадресовываю такие звонки на телефон друга. Я стремлюсь встретить стройную, мудрую, преданную, честную и искреннюю девушку", — признается Гилберти.

По его словам, три пункта, не подлежащих обсуждению при знакомстве, — это верность, честность и искренность. Кроме того, ради любви он готов переехать в любую точку США.

Отвечая на вопрос о том, что Эл может предложить взамен, он говорит, что умеет слушать и очень открыт.

"У меня есть пенсия, я в хорошей форме и не выгляжу на свой реальный возраст. Даже был в отношениях с человеком, моложе на 26 лет — это тоже о чем-то говорит", — похвастался мужчина.

Напомним, ранее Фокус писал, что работница супермаркета Morrisons по имени Эмма попала на большой придорожный баннер, где ее назвали "разрушительницей семьи". Кто-то разместил там две фотографии женщины с предупреждением "Следите за своими мужчинами".

Кроме того, мы рассказывали о неизвестном парне, который, вероятно, решил оригинально отомстить девушке и оформил в ее адрес более 50 заявок на курьерскую доставку еды из нескольких ресторанов в городе Измир (Турция).