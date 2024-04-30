Шукає кохану: чоловік платить по $400 на тиждень, щоб рекламувати себе на білбордах

За два тижні Ел Гілберті, який раніше вже був одружений і має дитину, отримав сотні повідомлень від жінок, яких зацікавила його пропозиція.

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70-річний Ел Гілберті отримав понад 400 дзвінків і 50 електронних листів після того, як розмістив своє оголошення про пошук коханої на білборді в місті Світвотер (штат Техас, США). Про це пише видання Mirror.

Пенсіонер, який втомився від самотності, вирішив встановити гігантський білборд за 400 доларів на тиждень із закликом до потенційних партнерок познайомитись задля встановлення романтичних стосунків та створення у майбутньому щасливої сім'ї.

На білборді висотою 20 футів зображено фото холостяка, а також розміщено текст: "Самотній чоловік може переїхати до Світвотера", а також "Шукає жінку, яка готова до шлюбу та любить караоке".

Всього за два тижні Ел, який раніше вже був одружений і має дитину, отримав понад 400 дзвінків і 50 електронних листів. На жаль, більшість повідомлень надходило від меркантильних людей, але він сподівається, що незабаром все ж знайде свою "другу половинку".

70-річний Ел Гілберті отримав понад 400 дзвінків і 50 електронних листів Фото: SWNS

"Стало більше запитів від людей, котрі хочуть щось отримати від мене. Вони думають, що я багатий і допоможу їм оплатити рахунки! Переадресовую такі дзвінки на телефон друга. Я прагну зустріти струнку, мудру, віддану, чесну та щиру дівчину", — зізнається Гілберті.

За його словами, три пункти, що не підлягають обговоренню при знайомстві, — це вірність, чесність та щирість. Крім того, заради кохання він готовий переїхати в будь-яку точку США.

Відповідаючи на питання про те, що Ел може запропонувати натомість, він каже, що вміє слухати та дуже відкритий.

"У мене є пенсія, я в хорошій формі й не виглядаю на свій реальний вік. Навіть був в стосунках з людиною, молодшою на 26 років — це теж про щось говорить", — похизувався чоловік.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що працівниця супермаркету Morrisons на ім'я Емма потрапила на великий придорожній банер, де її назвали "руйнівницею сім'ї". Хтось розмістив там дві світлини жінки з попередженням "Слідкуйте за своїми чоловіками".

Крім того, ми розповідали про невідомого хлопця, який, ймовірно, вирішив оригінально помститися дівчині й оформив на її адресу понад 50 заявок на кур'єрську доставку їжі з кількох ресторанів у місті Ізмір (Туреччина).