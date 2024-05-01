"Він стане іншим": дівчина всюди носить із собою копію коханого у натуральну величину

Засуджений Кріс зараз відбуває 31-річний термін ув'язнення за крадіжку зі зломом, а також "злив" особистих даних.

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31-річна Джейд Чіппс із США всюди носить за собою картонну копію свого коханого чоловіка Кріса, який зараз відбуває 30-річний термін ув'язнення. Про це пише видання Daily Star.

Джейн розповідає, що познайомилася зі своїм партнером завдяки тюремній службі листування.

"Я бачила шоу, де одна жінка розповіла про те, як вона познайомилася зі своїм чоловіком у такий незвичний спосіб, і я теж вирішила перевірити", — згадує вона.

Після того, як дівчина підписалася на тюремну сторінку для листування, то відразу побачила фотографію Кріса й вирішила написати йому, щоб познайомитися.

"Ми переписувалися, а потім почали розмовляти телефоном. Одного дня я полетіла й зустрілася з ним особисто, а решта — це вже історія", — пояснила Чіппс.

31-річна Джейд Чіппс із США всюди носить за собою картонну копію свого коханого чоловіка Кріса Фото: Instagram

Засуджений Кріс зараз відбуває 31-річний термін ув'язнення за крадіжку зі зломом, а також "злив" особистих даних. Чоловік змушений провести за ґратами щонайменше ще 10 років. Утім, не все так погано: в нього є значний дохід від казино, а також власний будинок, де живе Джейд.

"Коли Кріс вийде, то буде іншою людиною, проте зараз він не знає, чим міг би займатися на волі. Хоче, щоб я народила йому дитину", — розповідає дівчина.

Пара ніколи не зустрічалась й не проводила разом час поза в'язницею. Тож, щоб хоч якось розрадити себе, Джейн всюди носить картонну копію свого бойфренда у натуральну величину.

Джейд Чіппс чекає, поки її наречений вийде на волю Фото: Instagram Джейд Чіппс чекає, поки її наречений вийде на волю Фото: Instagram

"Попросила свого друга відредагувати зображення й одягнути Кріса в гавайську сорочку, бо у мене немає жодного його селфі у повний зріст й без тюремного вбрання", — додає американка.

Одного разу Джейн зняла жартівливе відео й опублікувала його на своїй сторінці в TikTok. На її подив, ролик швидко став вірусним. Попри те, що авторка запису отримала чимало коментарів зі словами підтримки, вона не змогла впоратися з хвилею критики та хейту, тож вирішила видалити свій акаунт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що китаянку засудили до тюремного ув'язнення за викрадення 11-річної дівчинки, яку вона планувала виростити як ідеальну дружину для свого 27-річного сина.

Крім того, 70-річний Ел Гілберті отримав понад 400 дзвінків і 50 електронних листів після того, як розмістив своє оголошення про пошук коханої на білборді в місті Світвотер (штат Техас, США).