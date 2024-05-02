86-летний мужчина женился на своей первой любви через 60 лет после расставания

Восстановить романтические отношения влюбленным удалось только после смерти их предыдущих партнеров.

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86-летний Чжоу Гилинь узаконил свои отношения с 81-летней Ян Сюгуй, которая была его первой любовью. С момента последней встречи пары прошло 60 лет, пишет издание South China Morning Post.

История Чжоу и Ян началась еще в студенческие годы, когда они вместе учились в престижном Пекинском университете. Несмотря на глубокую эмоциональную связь, возникшую между молодыми людьми, их жизненные пути разошлись. В течение последующих десятилетий они создали собственные семьи, однако сохранили память о юношеской любви.

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Воссоединиться и восстановить романтические отношения влюбленным удалось только после смерти их предыдущих партнеров. С тех пор пара решила не расставаться и провести остаток жизни вместе.

На их свадебной церемонии прозвучали стихи, символизирующие долгожданную встречу после длительной разлуки. Во время празднования 81-летняя невеста радостно танцевала, пела и играла на барабанах.

По словам друга семьи Чэна, банкет состоялся в узком кругу ближайших родственников и друзей — всего три столика для гостей, что считается очень скромной свадьбой по китайским меркам.

История Чжоу Гилинь и Ян Сюгуй стала широко обсуждаемой в интернете. Пользователи сети пишут, что это яркий пример настоящей любви и доказательство того, что мечты могут сбываться даже в почтенном возрасте, достаточно лишь приложить усилия.

Напомним, ранее 73-летняя пенсионерка Кристин Гайко из Великобритании рассказала о своих романтических отношениях с 39-летним тунисцем Хамзой Дриди, который моложе ее на 34 года.

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